Более 200 волонтерских организаций помогают людям по всему Казахстану

На начало года в стране действовали 200 волонтёрских организаций, которые объединили более 50 тысяч человек, а сейчас количество волонтёров увеличивается с каждым днём. Люди стремятся всеми силами помочь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации

Например, в Алматы, добровольцы доставляют пенсионерам еду и медикаменты, раздают средства гигиены и помогают в супермаркетах. Руководитель общественного объединения «Я Алмаатинец» Константин Авершин, после введения ЧП объявил акцию «Кто, если не я». Ее подхватили волонтеры других регионов Казахстана, а также все действующие волонтерские движения Алматы. Такое происходит впервые, говорит координатор объединения Сауле Таукелева: «Когда объявили акцию, мы были приятно удивлены, что к нам присоединились областные волонтерские организации и потом это начало шагать по городам. Сейчас в штабе "Я Алмаатинец" 11 городов Казахстана. Изюминка нашего общественного объединения то, что мы ни с одной государственной организацией не сотрудничаем, никем не субсидируемся. Это инициатива неравнодушных алматинцев, которые своими средствами помогают людям», - сказала она.

Волонтеры занимаются развозкой продуктовых корзин многодетным, малоимущим, а также пожилым людям, им помощь оказывается первую очередь. Но и другие алматинцы не обойдены заботой. К каждой поликлинике города прикреплено несколько добровольцев, они проходят инструктаж по безопасности и после этого приступают к работе, которая не оплачивается ничем, кроме людской благодарности.

«Мы видим, что волонтерство в Казахстане постепенно принимает общенациональный масштаб, - говорил президент страны Касым-Жомар Токаев ещё в феврале, открывая Фронт-центр по координации и мониторингу общественной поддержки волонтерских проектов. - Уверен, этот процесс объединит ещё больше наших граждан благодаря мероприятиям Года волонтера. Добрые дела становятся неотъемлемой частью нашей культурной идентичности».

В частности, президент Казахстана дал высокую оценку деятельности Национальной волонтерской сети, проектов Lider.kz, Best for kids, столичного клуба «28 петель», «Клуба добряков». Эти и другие волонтёрские организации сегодня в прямом смысле слова рискуют собственной жизнью, помогая людям.

«Шьем маски, развозим продуктовые наборы»

В этом году волонтерскому движению Казахстана исполнилось 25 лет. Что движет юношами и девушками, посвятивших себя заботе о ближних? Мне кажется, исчерпывающий ответ на этот вопрос дает студент Политехнического колледжа управления образования города Шымкент Тимур Казьмин. Вот что он говорит:

«Я думаю, что на самом деле к волонтерству понятия «прийти» или «уйти» нельзя применить, так как у добра, я считаю, нет границ - в каждом из нас живет волонтер. А вообще, я хотел и хочу быть полезным обществу – людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Волонтерская деятельность становится поистине популярной особенно среди молодежи. Откровенно говоря, это не может не радовать, ведь это говорит о растущей культуре человека, общества и даже нации.

Сейчас в режиме чрезвычайного положения волонтеры, как никогда полезны обществу. Мы совместно с другими волонтерами города шьем маски, организовываем акции по раздаче масок горожанам. Также развозим продуктовые корзины социально-уязвимым слоям населения, многодетным семьям.

Нужно отдать должное особому вниманию и поддержке волонтерства со стороны государства. Мы знаем, что президент Касым-Жомарт Токаев объявил нынешний год Годом волонтера в Казахстане, так же объявлены конкретные меры поддержки волонтеров. Это и запись в трудовой книжке, и открытие республиканского фронт-офиса, который будет курировать и координировать бескорыстную работу, а также проекты добровольчества. Так же всем студентам-волонтерам повысят стипендии и предоставят 400 малых грантов на реализацию своих проектов. Стоимость каждого гранта составит 300 тысяч тенге. Волонтеры, отличившиеся трудом, будут награждены государственными наградами. Также хочу отметить, что волонтерство – это бесценный опыт, который бесспорно пригодится в жизни».

Адресная помощь

Некоторые аналитики утверждают, что волонтерство в Казахстане берет свои истоки в философии казахского народа. С этим готовы поспорить те, кто отмечает, что в ряды движения добровольцев сегодня встают все представители многонационального народа Казахстана.

Фото: Пресс-служба президента РК

На сегодняшний день в регионах ими роздано около 70 тыс. медицинских масок, закупленных на средства меценатов. Например, семья аграриев-бизнесменов Розметовых бесплатно передала в приграничные районы 20 тонн сельскохозяйственной продукции. В Нур-Сутане и Алматы сейчас запустили проект по бесплатной раздаче еды . Инициатор фудшеринга – предприниматель Елжас Усенов . Он безвозмездно разработал сайт и сейчас призывает все точки общепита и супермаркеты зарегистрироваться и принять участие в фудшеринге!

Волонтеры Красного Полумесяца доставляют медикаменты алматинским пенсионерам на дом, помогают медицинским работникам. Международная гуманитарная организация откликнулась на просьбу врачей развезти медикаменты пациентам, которые состоят на учете в поликлиниках.

Марат Мельдеханов, директор департамента здравоохранения Красного Полумесяца Казахстана рассказывает: «Наши волонтеры уже подготовленные, обученные мерам профилактики коронавирусной инфекции, сейчас работают в поликлиниках города Алматы. То есть помогают медицинским работникам в поликлиниках. Наши волонтеры через поликлиники доставляют лекарственные препараты тем людям, которые сейчас не могут выходить. Перед тем как приступить к раздаче медикаментов, все волонтеры проходят специальный инструктаж и только потом отправляются по адресам».

Студентка 4-го курса факультета психологии Карагандинского государственного университета Айсара Касымханова так объяснила почему она стала волонтером: «Волонтерство – это безвозмездная помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Это, наверное, само желание помочь и его реализация. Волонтерство очень поспособствовало моему личностному развитию. От умения коммуницировать до организаторских навыков. А помощь другим дала осознание того, что если не человек человеку не поможет, то кто еще? Мир не такой большой, а жизнь не такая долгая, чтобы быть равнодушной к ближнему. Ну и это отличная платформа для личностного и профессионального развития, это может послужить трамплином для будущего».

К слову, всё это нам хорошо знакомо по действиям наших российских волонтёров. Как и в Казахстане сегодня огромная польза от их бескорыстной и опасной работы становится особенно очевидной. Как и в Казахстане число волонтёров в России постоянно растёт. Общероссийский народный фронт (ОНФ) уже открыл в 12 регионах страны штабы для помощи пожилым людям, которых карантин запер в домах. Они могут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, купить корм для домашних животных и заказать помощь по дому по телефону и в Интернете. Никто не брошен!