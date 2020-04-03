Конор Макгрегор: «Тони и Хабиб пытались взять друг друга на слабо. Хабиб струсил первым»

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор не остался в стороне от скандальной отмены боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон. И присудил в этой ситуации психологическую победу американцу.

«Тони и Хабиб пытались взять друг друга на слабо. Хабиб струсил первым. Теперь счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в кризисной ситуации. Большой риск. Поздравляю, Тони», — написал Конор сообщение в Twitter.

Заодно ирландец порадовался, что накануне эпидемии у него не было обязательств на бой. «Я в форме, чтобы бороться прямо сейчас! – заявил Конор. - В начале всего этого я сказал себе - я счастлив, что мне не забронирован официальный бой. Если бы я это сделал, я бы находился в неопределённости, будет ли поединок. Но я бы все равно драли. И победил бы».

До сих пор об отмене боя Нурмагомедов – Фергюсон не объявлено официально. Более того, Хабиб заявил, что готов биться 18 апреля6 пусть только ему назовут место, где должен состояться поединок. UFC пока молчит. Но то и дело появляются слухи, что вместо Нурмагомедова в октагон может выйти кто-то другой. Сообщается о переговорах с Джастином Гэйджи, а так же называются имена Дастина Порье, и само собой Конора Макгрегора.

Кстати ирландец пытался вмешаться в прямой эфир Хабиба с болельщиками в Инстаграме. «Добавь меня», – написал Конор. После этого Нурмагомедов завершил эфир. А потом в интервью ESPN жестко прокомментировал навязчивость Конора: «Он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему».

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