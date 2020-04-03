2020-04-03T15:48:56+03:00
Спорт

Конор Макгрегор: «Тони и Хабиб пытались взять друг друга на слабо. Хабиб струсил первым»

Ирландец прокомментировал срыв боя Нурмагомедов – Фергюсон
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Конор Макгрегор.Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор не остался в стороне от скандальной отмены боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон. И присудил в этой ситуации психологическую победу американцу.

«Тони и Хабиб пытались взять друг друга на слабо. Хабиб струсил первым. Теперь счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в кризисной ситуации. Большой риск. Поздравляю, Тони», — написал Конор сообщение в Twitter.

Заодно ирландец порадовался, что накануне эпидемии у него не было обязательств на бой. «Я в форме, чтобы бороться прямо сейчас! – заявил Конор. - В начале всего этого я сказал себе - я счастлив, что мне не забронирован официальный бой. Если бы я это сделал, я бы находился в неопределённости, будет ли поединок. Но я бы все равно драли. И победил бы».

До сих пор об отмене боя Нурмагомедов – Фергюсон не объявлено официально. Более того, Хабиб заявил, что готов биться 18 апреля6 пусть только ему назовут место, где должен состояться поединок. UFC пока молчит. Но то и дело появляются слухи, что вместо Нурмагомедова в октагон может выйти кто-то другой. Сообщается о переговорах с Джастином Гэйджи, а так же называются имена Дастина Порье, и само собой Конора Макгрегора.

Кстати ирландец пытался вмешаться в прямой эфир Хабиба с болельщиками в Инстаграме. «Добавь меня», – написал Конор. После этого Нурмагомедов завершил эфир. А потом в интервью ESPN жестко прокомментировал навязчивость Конора: «Он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хабиб Нурмагомедов: «Люди думают, что если я чемпион, то могу позвонить президенту?»

Хабиб заговорил. Хочет биться с Фергюсном в августе, рассказывает, почему не вернулся в США, и называет Макгрегора старой проституткой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Леонид Федун о снижении зарплат в "Спартаке": Просто у нас дружная команда
Владелец народной команды рассказал "КП", как ему удалось договориться с футболистами о снижении зарплат на 40 процентов, что только в первый месяц карантина поможет сэкономить клубу более миллиона евро [аудио]
Новости 24
Три пациента с коронавирусом в Москве нарушили режим самоизоляции
Патриарх Кирилл призвал проводить службы и причастия без паствы из-за коронавируса
Лев Лещенко поделился новостями о здоровье и дальнейшими планами
Владимир Путин рассказал, зачем нужен карантин до мая
Появилось видео задержания боевиков, готовивших теракты на Ставрополье и в ХМАО
Набиуллина: операции ЦБ на валютном рынке никак не связаны с курсом рубля
"Рвется на работу": главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо
В России наблюдается дефицит и резкий рост цен на имбирь и лимоны
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Оперштаб: 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции
Собянин: Планировали ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась и москвичи ведут себя корректно
В условиях карантина автодилеры собрались продавать машины онлайн
Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции с медицинскими масками в регионах
Лечение шести онкобольных в центре Блохина приостановлено из-за их контакта с зараженным коронавирусом сотрудником
Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию