2020-04-03T16:48:34+03:00
Политика

Владимир Путин: Закрывать предприятия под одну гребенку по всей стране – нецелесообразно

Президент поручил руководителям регионов самим оценивать режим мер в борьбе с эпидемией
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Путин провел Совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Фото: Алексей Дружинин/ТАССВладимир Путин провел Совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

- Включено? Меня видно? Слышно? - так Владимир Путин начал Совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Впервые в истории оно проходило в формате телеконференции. После того, как президент решил, что мероприятия с большим количеством участников он будет проводить «по удаленке», это был первый опыт такого уровня. Дмитрию Пескову даже пришлось успокаивать журналистов, что для телеконференции используется не интернет, а закрытые линии связи. А значит, безопасности разговора ничто не угрожает.

- Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции, - начал Путин, обращаясь к своим собеседникам в квадратиках в телевизоре. - Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению. Всю работу будем строить исходя именно из этого, обеспечивая главный приоритет – жизнь и здоровье граждан России.

Президент напомнил, что сейчас ответственность за баланс мер по борьбе с эпидемией и поддержку попавшей в трудную ситуацию экономики лежит на региональных властях.

- Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно, - заявил глава государства. - Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, выяснял обстановку на местах. Для примера, в республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?

В каждом случае решение должны принимать те, кто находится на местах.

- У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует, - сказал Путин. - Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поручил Мишустину устранить дефицит масок

Десять дней назад глава минпромторга Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в начале апреля российская промышленность должна выйти на объем производства медицинских масок в 5 миллионов штук в сутки. Пока этого не произошло, и президент официально поручил правительству и премьеру Михаилу Мишустину уделить этому вопросу особое внимание. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 200 волонтерских организаций помогают людям по всему Казахстану
2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера. Решение принималось задолго до того, как планету атаковал вирус COVID-19, однако его можно назвать «провиденциальным» именно сегодня, когда служение волонтеров востребовано обществом как никогда раньше
Обращение Владимира Путина к гражданам России о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно
2 апреля 2020 года президент России выступил с обращением к россиянам, чтобы рассказать о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса [полный текст, видео]
Новости 24
Вернем веру в Добро
Эксперт рассказал, когда цена на нефть восстановится до 50 долларов
Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля
Людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией, предлагают запретить баллотироваться в депутаты
Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой Божией Матери «Умиление» для защиты от коронавируса
Космонавты дали совет, как пережить режим самоизоляции
Спрос на спортивные товары с AliExpress вырос в 8 раз
Дизайнер обуви Серджо Росси умер от коронавируса
Первые постановления о штрафах выписали нарушителям карантина в Москве
Патриарх Кирилл призвал проводить службы и причастия без паствы из-за коронавируса
Лев Лещенко поделился новостями о здоровье и дальнейшими планами
Владимир Путин рассказал, зачем нужен карантин до мая
Появилось видео задержания боевиков, готовивших теракты на Ставрополье и в ХМАО
Набиуллина: операции ЦБ на валютном рынке никак не связаны с курсом рубля
"Рвется на работу": главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя хорошо
В России наблюдается дефицит и резкий рост цен на имбирь и лимоны
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Оперштаб: 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции
Собянин: Планировали ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась и москвичи ведут себя корректно
В условиях карантина автодилеры собрались продавать машины онлайн
Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции с медицинскими масками в регионах
Лечение шести онкобольных в центре Блохина приостановлено из-за их контакта с зараженным коронавирусом сотрудником
Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию