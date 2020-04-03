«Москва 24» запускает видеоблог «Доктор 24»

С первых дней эпидемии COVID-19 миллионы людей по всему миру искали в интернете ответы: лечится ли это, какие лекарства принимать, как сделать антисептик своими руками, можно ли заразиться через посылку из Китая?

Слухи, домыслы, паника накрыли и москвичей.

Телеканал «Москва 24» поможет разобраться и запускает видеоблог “Доктор 24”, отвечающий на актуальные вопросы о здоровье.

Алёна Рабинович, Анна Арутюнова и Юлиан Капицын отделят правду от фейков, изучая самые популярные интернет-запросы. Нужно ли уменьшать калорийность, пока сидишь дома? Как не убить мужа на карантине? Во время паники все скупали гречку. Правда ли она полезна?

Телеведущие ответят на самые популярные вопросы о коронавирусе, карантине и самоизоляции

Личный интерес героев к здоровому образу жизни доведет все расследования до конца, ведь они сами хотят знать ответы на ваши вопросы.

В видеоблоге не будет традиционных телеведущих и картинок из студии. Только живая и динамичная съемка от первого лица!

Смотрите новые выпуски “Доктора 24” на телеканале «Москва 24» 3 раза в день (12:48, 14:15, 16:15), а также в соцсетях.