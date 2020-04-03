Губернаторов подкосил не коронавирус, а плохая работа

Сразу четыре главы регионов в четверг покинули свои посты. И даже если вычесть из этого числа руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, к которому претензий не было - просто родина приказала ему отправиться в Архангельск на смену Игорю Орлову, список все равно получается внушительный.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава республики Коми Сергей Гапликов, глава Камчатского края Виктор Илюхин в течении суток написали заявления по собственному желанию. Что никак не может быть совпадением.

И в «мирные времена» такой губернаторопад случается крайне редко. А уж сейчас, когда страна находится фактически на осадном положении, тем более.

И первый вопрос, который возникает по этому поводу даже не «за что?», а «почему сейчас?».

Связано ли это с коронавирусом и проваленной борьбой с ним? Или за каждым из них накопился такой шлейф, что в Кремле просто решили дальше не тянуть?

- Орлова нужно было увольнять еще в сентябре, с точки зрения того, что вряд ли бы он избрался губернатором Архангельский области, - уверен политолог Михаил Виноградов. - И нужно было когда-то это делать. Поэтому, по сути, почти на подножке уходящего поезда приняли решение. Еще посмотрим, как нового губернатора там примут, потому что регион достаточно капризный – Архангельская область.

Не прослеживается «коронавирусный след» и в сыктывкарском увольнении.

- Что касается республики Коми, я тоже это не связываю исключительно с коронавирусом, - считает Виноградов. - Мы же понимаем, что такие решения готовятся не один день, и объявляют о них обычно с задержкой. Эти решения готовились до «новой коронавирусной реальности». Гапликов - несчастный по-своему губернатор. Он пришел в условиях, когда прежняя система управления республикой была разрушена делом Гайзера, арестами практически всей верхушки. Фактически небольшим переворотом, который случился в республике. И Гапликов эту ситуацию не залечил, заклеить не смог, в последний год пошла негативная повестка. В следующем году кончались его полномочия, можно было бы не менять, но замену готовили давно. Потому что все-таки регион достаточно важный и по нефти, и по газу, по углю, - по всему. И, конечно, такая недовертикаль, которая была в республике, становилась все более чувствительной. Попадание Коми в повестку на фоне скандала с коронавирусом сделало внешне замену более логичной, но, по большому счету, ее можно было ожидать с первого дня.

- Разве можно менять сейчас руководителей региона?

- Ну, во-первых, ни Орлова, ни Гапликова не гнали жестко. Во-вторых, ситуация с коронавирусом в Архангельской области достаточно спокойная, а в Коми приехал человек, который занимается много лет темой медицины. То есть некая внешняя логика в этих назначениях есть.

Особо стоит взглянуть на тех, кто пришел на смену, настолько разные это люди.

Экс-глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский - северный сосед архангелогородцев. Для 40-летнего начинающего свой политический путь руководителя региона - это повышение. Однако, это перемещение - еще и повод вспомнить давние разговоры о слиянии НАО, в котором 176 тысяч квадратных километров, но всего 44 тысячи жителей, с Архангельской областью.

Переезжающий на Камчатку бывший глава правительства Якутии - еще моложе, ему всего 37 лет. Выпускник и аспирант МГУ, поработавший в Агентстве стратегических инициатив и в аппарате дальневосточного полпреда, он почти два года набирался практического опыта в якутском правительстве. И для него это тоже шаг вверх по карьерной лестнице.

Врач и многолетний глава ФМБА Владимир Уйба переезжает в Коми из кресла замминистра здравоохранения, правда посидеть в нем он успел всего два с половиной месяца. Для 61-летнего Уйбы это будут фактически первые шаги в качестве самостоятельной политической фигуры, и тем интересней, что у него получится.