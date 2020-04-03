«Инносоциум» запускает всероссийский челлендж #СТУДЕНТДОМА

Всероссийский конкурс социальных проектов для студентов «Инносоциум» поддерживает меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и объявляет о запуске всероссийского челленджа #СТУДЕНТДОМА.

Цель челленджа #СтудентДома – объединить студентов всей страны и помочь им поддержать друг друга в условиях соблюдения режима самоизоляции.

Участником может стать каждый, единственное условие – нужно быть дома. Для того чтобы присоединиться к акции, необходимо следовать простым правилам:

– снять фото или видео о том, как ты проводишь время дома;

– опубликовать в социальных сетях, указав хештег #СтудентДома;

– делиться и отмечать друзей.

«Мы решили поддержать студентов, проявить инициативу и запустить собственный челлендж, чтобы показать, что проводить время дома можно с пользой и со смыслом. Сейчас критически важно соблюдать режим самоизоляции, но, несмотря на это, можно оставаться социально активными и поддерживать друг друга. Мы приглашаем студентов присоединяться – это отличная возможность поделиться идеями и вдохновением со всей страной, а также рассказать о подготовке к Конкурсу социальных проектов „Инносоциум“», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Более подробно на официальном сайте конкурса: innosocium.ru.

Официальная страница Фонда Инносоциум, социальной платформы Фонда Росконгресс: innosocium.org.