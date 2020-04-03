Антивирусный флешмоб: Лобода нежится в ванной, а Гарик Сукачев поет «Моя бабушка моет руки»
Времена нынче непростые, и знаменитости тоже стараются адаптироваться. Некоторые занимаются активной физкультурой на дому. Некоторые читают сказки для детей в рамках благотворительных проектов. А некоторые участвуют во флешмобах #мойдодырчеллендж «Мой и пой» (акция Муз-ТВ), креативно агитируя за гигиену и музыку у себя в инстаграме.
Певица Светлана Лобода показала, как у себя в роскошном доме разминает голосовые связки возле раковины, а потом нежится в пене в ванной.
- Дома можно все! - разрешила артистка. - Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение.
Анна Семенович тоже попросила подписчиков внимательнее относиться к гигиене и не впадать в панику.
- Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж, выкладывайте видео и главное мойте руки всегда и никакие вирусы не пристанут! - призвала Семенович.
Не остался в стороне и рокер Гарик Сукачев.
- Моя бабушка моет руки! - переиначил слова своей знаменитой песни музыкант и вымыл руки, не снимая любимой кепки. - Руки моет бабушка моя!
Александр Ревва иронично призвал вообще не останавливаться перед угрозой коронавируса и перманентно мыть руки.
- Мой, засыпая, мой во сне, проснись — и мой, — спел шоумен.
Юлия Савичева прямо в спортивном костюме, не отходя от раковины, тоже исполнила один из своих хитов в противовирусном формате.
- Не смотри, не смотри ты по сторонам, руки мой и песню пой, - посоветовала певица.
Челлендж также поддержали и другие популярные артисты: Павел Деревянко, Евгений Стычкин, Михаил Шуфутинский, Андрей Рожков, Павел Воля и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU