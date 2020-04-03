2020-04-03T19:01:30+03:00
Досуг

Диана Арбенина прочтет стихи в Политехе

Двенадцатичасовой политический онлайн-марафон уже начался
Сергей СЕЛЕДКИН
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Диана АрбенинаДиана АрбенинаФото: Личный архив
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В пятницу, 3 апреля Политехнический музей в рамках акции #оставайтесьдома проводит 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, в котором принимают участие поэты, писатели, общественные деятели, звёзды кино и театра. Марафон уже начался на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи.

В прямой трансляции примут участие поэты Дмитрий Воденников, Елена Фанайлова, Федор Сваровский и Александр Дельфинов. Выступит с чтением собственных стихов Диана Арбенина, а среди чтецов не своего творчества заявлены Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Наталья Синдеева и Павел Артемьев.

Политех всегда был площадкой для голосов поколения — поэтов, писателей и музыкантов. Поэтические вечера в легендарной Большой аудитории Политехнического музея были общекультурным событием, попасть на которое стремились все.

Именно в Большой аудитории Владимир Маяковский «сражался» с Корнеем Чуковским, здесь выбирали «короля поэтов», проводили острейшие поэтические диспуты и суды. В годы оттепели в Большой аудитории читали свои стихи Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Борис Слуцкий. Фрагменты знаменитых выступлений сохранил для нас фильм «Застава Ильича» режиссёра Марлена Хуциева.

Чтобы присоединиться к марафону, ни участникам, ни зрителям не нужно выходить из дома. Прямые включения начались на YouTube-канале Политеха https://www.youtube.com/polytechnicum в 12:00 по московскому времени и закончатся в полночь.

Запись марафона будет доступна на YouTube-канале сразу после окончания трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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