Коронавирус в Индии, последние новости на 4 апреля 2020: новорожденных назвали в честь COVID-2019

В Индии уверено растет число инфицированных новым опасным вирусом, количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 2823, всего погибло 79 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 4 апреля 2020 года.

Новорожденных близнецов назвали в честь опасного вируса. Супружеская пара из штата Чхаттисгарх мальчику дали имя Ковид, а девочке — Корона. Родители объяснили, что из-за вспышки вируса люди стали больше внимания уделять своей гигиене, что необходимо и в обычной жизни, поэтому они приняли такое решение. Супруги сказали, что, возможно, могут изменить имена в будущем, но загадывать не стали.

Страховка от коронавируса

Индийская национальная федерация шахтеров потребовала застраховать жизнь работников на $66 тыс. в случае смерти от коронавируса. Угольные шахты продолжают работу, несмотря на особое положение, некоторые профсоюзы страны потребовали приостановить добычу на данный период.

Усовершенствовали аппарат ИВЛ

Робототехник Дивакар Вайш и нейрохирург Дипак Агравал из Индии создали мини версию ИВЛ, которая поможет людям в среднем состоянии получать лечение на дому. Изобретатели уже получили заказа на 20 тыс. аппаратов, которые стоят $2000 за штуку, что примерно в пять раз дешевле обычных ИВЛ.

Во сколько русским туристам обошелся карантин в Индии?

Карантин в Индии закончится только через 10 дней, из-за запрета перелетов тысячи русских туристов не смогли вернуться на родину, в соцсетях они рассказывают, как проходит затянувшийся отпуск, и подсчитывают расходы.

— Итого месяц в Индии за двоих и в этот раз с жильем = 33 057 ($447). Честно, мы не планировали столько тратить. Визы — 5 506 ($82). А перелет Шри-Ланка-Индия 14 818 ($200). Получается, что в сумме на знакомство с Индией в период карантина и вынужденного застоя на одном месте мы потратили за месяц: 53 381 = $720, — пишет пользователь под ником @turistikids_travel.