«Говорят, на улице собаки рвут теперь прохожих на куски...» или как я лечила зуб во время карантина

Зуб разболелся ночью. Боль ввинчивалась в мозги. «Нурофен», хваленый телерекламой, ничуть не облегчил мои страдания. Ну и куда податься, когда все на карантине? Утром решила все-таки позвонить в стоматологическую поликлинику на Войковской, к которой прикреплена по полису. - Работаем до 20.00, но приезжайте не позже 19.00, - ответили мне. Непонятно, что там сейчас на улице. Можно без собаки и мусора выходить, или уже нельзя — слухи противоречивые. Потому забрала с собою не только паспорт, но и еще ряд документов на случай облавы, чтобы потом в участке проще доказывать мой столичный статус. По дороге на Войковскую таксист Алексей рассказал, что заказов теперь в разы меньше. Но и машин-такси значительно поубавилось. Некоторые автопарки всем составом закрылись на карантин. Машина у Алексея – чистая, но в салоне слегка попахивает какой-то химией. На шее водителя болтается медицинская маска. - Каждое утро, - говорит Алексей, - у нас на базе салоны опрыскивают специальным составом от вируса. - А вам, наверное, температуру измеряют? – спрашиваю. - Нет.

Улицы обрабатывают спецрастворомФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Никто не измеряет. Но по утрам приходят вопросы на телефон: здоров ли я, есть ли у меня жар и признаки ОРВИ. Если нет, отписываешь «здоров». - То есть это только под вашу ответственность? - Ну да. В поликлинике мне сразу измерили температуру и отправили посидеть в очереди из трех человек. Пока сидела, листала фейсбук. Там известный московский поэт Павел Клоков пишет про карантин: Говорят, на улице собаки Рвут теперь прохожих на куски. И в вечернем синем полумраке С ними цепью ходят казаки. Не успела выучить наизусть, как меня пригласили к стойке регистратора.

В поликлинике пустоФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Выдали талон на прием и эпидемиологическую анкету, попросив указать: есть ли у меня температура (зачем, если они только что сами меня проверили?), общалась ли я с коронавирусными, были ли контакты с кем-то из-за границы и нахожусь ли я на карантине. В клинике работают несколько дежурных врачей. Все по разным кабинетам. Никаких очередей. - Чудеса да и только! – дивится «моя» доктор, - работаю много лет, не помню, чтобы так было. Зачем-то к каждому врачу по две медсестры приставили. Под корнем зуба рентген показал кисту. Поэтому пока врач ограничилась прочисткой каналов и отправила домой, велев полоскать зуб раствором соды и соли. - Болеть будет, терпите, - указала она напоследок. – И приезжайте на прием через 10 дней, если нас не закроют. Обратно я поехала на метро, чтобы потом от станции «Динамо» пройти километр до дому и убедиться, насколько правдивы вирши поэта Клокова. В вагоне метро народу так мало, что можно занять сразу пять сидений.

Патрули ходят парами, к прохожим не пристаютФото: Наталья ВАРСЕГОВА

А вот людей на улице оказалось как и в обычный выходной день - полно. Лица прохожих в основном без масок и с печатями глубокой озабоченности. У многих в руках пакеты с продуктами. Злых казаков со злыми собаками не видела вообще. Зато немало и полицейских патрулей в медицинских масках. Патрули ходят парами, к прохожим не пристают. Скорее держатся от прохожих на расстоянии, как и советуют доктора нам всем держаться в дни карантина.