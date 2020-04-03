2020-04-03T21:23:21+03:00
Политика

Россия готова договариваться с Саудовской Аравией и США о цене на нефть

Путин предложил всем участникам рынка сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент констатировал, что в ситуация остаётся сложной. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент констатировал, что в ситуация остаётся сложной. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Россия готова договариваться о совместных действиях с партнерами по глобальному нефтяному рынку. Но эта работа должна вестись именно на партнерских началах и касаться всех. Таков краткий итог открытой части совещания, которое Владимир Путин провел с членами кабинета министров, администрации президента и отечественными нефтяниками.

- Нам нужно сделать всё, чтобы обеспечить жизнеспособность и развитие российской экономики, - заявил Путин. - Поэтому мы с вами позанимаемся одной из важнейших тем вообще для мировой экономики - пообсуждаем ситуацию на глобальном энергетическом рынке.

Президент констатировал, что в ситуация остаётся сложной. Пандемия коронавируса затронула всю мировую экономику, что ведёт к резкому падению спроса на энергоносители.

- В начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, - напомнил Путин. - Однако, к сожалению, ситуация стала развиваться по иному, по другому сценарию. Наша страна всегда выступала и выступает за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка

Он напомнил и о том, что Россия находится в тесном контакте и с Саудовской Аравией, и с США. И все заинтересованы в совместных и согласованных действиях для обеспечения стабильности рынка.

- Россия считает необходимым объединить усилия, мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках ОПЕК+, и к взаимодействию с США, - сказал главное президент. - Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих действий добычу. По предварительным оценкам, думаю, речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски.

Министр энергетики Александр Новак подтвердил, что рынок нефти переживает сейчас небывалый период.

- Большая волатильность, вниз и вверх каждый день, фактически мы видим на десять, может быть, и более процентов идут колебания цены на нефть. Падение с начала года составило почти 60 процентов, - описал он происходящее. - Какие факторы сегодня больше всего влияют на рынок? Первый, безусловно, наиболее важный фактор – это распространение по всему миру пандемии коронавируса и меры, которые принимают правительства. Это привело к резкому снижению экономической активности и ограничению мобильности граждан, падению спроса на нефть и нефтепродукты. В настоящее время сокращение спроса составляет порядка 10–15 миллионов баррелей в сутки.

А по оценкам экспертов, в ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15 –20 миллионов баррелей в сутки. То есть примерно на 20 процентов общей добычи в мире.

- В настоящее время у рынка фактически отсутствует понимание, где может быть самое дно, и этот фактор, конечно, является доминирующим в причинах падения цены, - заявил Новак. - Такого резкого и масштабного снижения спроса не было никогда.

Выход Саудовской Аравией из сделки ОПЕК+ нанес рынку второй удар.

- Наши партнёры из Саудовской Аравии не согласились продлить текущую сделку на текущих условиях, фактически вышли из соглашения и объявили о значительных дополнительных скидках на свою нефть, а также планах по резкому увеличению добычи, - напомнил Новак, что было месяц назад. - В условиях резкого падения спроса, о это дополнительно повлияло на падение цен на нефть и продолжает также крайне негативно влиять на ситуацию на рынке.

- Всё это понятно, это связано с попытками наших партнёров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть, - согласился Путин. - Чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на 40 долларах за баррель. Мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнёров. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договорённостей по сбалансированию рынка.

Путин заявил о готовности "по-партнерски" сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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