2020-04-04T08:37:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Доминикане, последние новости на 4 апреля 2020: закрыто авиасообщение с Европой

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 4 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Доминикане действует режим чрезвычайного положенияВ Доминикане действует режим чрезвычайного положенияФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Доминиканской республике растет число заболевших коронавирусом, за сутки в республике выявлено 108 новых случаев заражения. Итого 1488 инфицированных COVID-2019. 147 человек находятся в критическом состоянии.

Зафиксировано восемь смертей за последний день, всего погибло 68 зараженных людей, процент летальным исходов в Доминикане составляет 4,57 от числа заболевших.

В республике отменили авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Италией и другими европейскими странами, правительство в том числе отказалось от приема круизных лайнеров, чтобы сократить поток туристов, тем самым снизив риск заражения граждан.

Ранее в Доминикане объявили чрезвычайное положение, которое накладывает серьезные ограничения на передвижение граждан: введен комендантский час, по которому уже в пять вечера никого не должно быть на улице. Нарушителей комендантского часа ловят стражи порядка, за последние две недели было задержано более 20 тысяч человек.

За несколько дней до введения ЧП, власти страны приняли решение депортировать туристов на родину, чтобы не усугубить ситуацию с распространением вируса. Отдыхающие пришлось прервать свой отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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