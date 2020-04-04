Правда и мифы: как передается коронавирус и что его действительно может убить

Сколько на самом деле «живет» коронавирус на разных поверхностях? Версий в Интернете море, от нескольких часов до многих суток. А ведь от этого зависит, что и как нам нужно дезинфицировать, чтобы не заразиться. Кстати, к средствам и методам дезинфекции тоже много вопросов. Убьет ли зловредный вирус 40-градусная водка или работает только спирт не ниже 60 градусов?

В последнее время одним из хитов стал пост, который пересылают друг другу в соцсетях со ссылкой на авторство «профессора кафедры инфекционных болезней Университета Джонса Хопкинса». В тексте просто и понятно объясняется, как живет и умирает коронавирус. И как правильно с ним бороться. Но насколько достоверны эти объяснения и советы? Соответствуют ли они серьезным научным данным, накопленным к данному моменту? Помочь разобраться мы попросили исследователя, научно-медицинского просветителя, вице-президента Фонда «Наука за продление жизни» Юрия Дейгина.

- Начнем с того, что проведенный поиск не подтвердил источник происхождения текста. То есть автор никакой не ученый Университета Джонса Хопкинса, а некий «эксперт из Фэйсбука». Тем не менее, в остальной информации может быть здравое зерно. Давайте посмотрим, - говорит исследователь.

Вирус просто использует некоторые клеточные механизмы живых существ, включая человека, для своего размноженияФото: REUTERS

КТО ТЫ, SARS-CoV-2?

Автор поста: Вирус - это не живой организм, а белковая молекула (ДНК), покрытая защитным слоем липидов (жиров), который при поглощении клетками слизистой оболочки глаза, носа или щеки изменяет свой генетический код (мутирует) и превращается в клетки-агрессоры.

Комментарий эксперта: про клетки-агрессоры, конечно, перебор. Вирус просто использует некоторые клеточные механизмы живых существ, включая человека, для своего размножения. Да и по сути SARS-CoV-2 не ДНК, а РНК-вирус. То есть плотно упакованная цепочка нуклеотидов в белковом «конверте», который только потом завёрнут в тот самый «слой жиров» - покрыт липидной мембраной. Словом, этот вирус вовсе не «белковая молекула», а целый комплекс из белков, жиров и… нет, не углеводов, а нуклеотидов. Хотя, в небольшом количестве углеводы тоже присутствуют. Они стабилизируют те самые белковые шипы, торчащие из мембраны вируса, за которые его и «короновали». Именно этими шипами вирус цепляется за наш рецептор ACE2 и проникает в наши клетки.

ВЕСЬ СЕКРЕТ В ЖИРЕ

Автор поста: Вирус очень хрупок; единственное, что его защищает, - это тонкий внешний слой жира. Вот почему любое мыло или моющее средство является лучшим методом дезинфекции. Пена «режет» жир. Поэтому нужно намыливать руки не меньше 20 секунд, чтобы сделать побольше пены.

Комментарий эксперта: в первую очередь мыло отделяет прилипший жир и другую грязь, содержащую вирусные частицы, от наших тканей (рук). Затем вода смывает все это в канализацию. Какой процент вирусных частиц физически разрушается мылом точно не знаю, но, скорее всего, это далеко не 99%. Основную роль играет именно механическое удаление вирусных частиц при мытье рук, а не их разрушение.

ПРО ТЕПЛО И СПИРТ

Автор поста: тепло плавит жир. Поэтому хорошо использовать воду выше 25 градусов Цельсия для мытья рук, одежды и всего остального.

Комментарий эксперта: 25 градусов Цельсия для вируса не страшны. Да и 40 градусов не особо пугают. В организме у нас в среднем 37 градусов, и коронавирус прекрасно выживает. Но тёплая вода смывает жир и прочую грязь лучше холодной, это факт.

Автор поста: спирт или любая смесь со спиртом свыше 65% растворяет любой жир, особенно внешний липидный слой вируса.

Комментарий эксперта: исследования подтверждают, что это действительно так.

ПРО ОТБЕЛИВАТЕЛЬ И ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Автор поста: любая смесь с 1 частью отбеливателя и 5 частями воды непосредственно растворяет оболочку вируса и разрушает его изнутри. Насыщенная кислородом вода помогает долго после мыла, спирта и хлора. Потому что перекись растворяет вирусный белок.

Комментарий эксперта: что касается отбеливателя, то безопасная пропорция примерно в 10 раз менее концентрированная, чем тут сказано. И научных подтверждений эффективности такого раствора все-таки нет. Так что я бы не стал пользоваться этим самодельным антисептиком. Про «насыщенную кислородом воду» вообще полная глупость. К перекиси водорода она отношения не имеет, да и я бы не рекомендовал ей пользоваться дабы избежать ожогов. Лучше спиртовые антисептики.

Смотрите на состав гелей для рук. Если присутствует спирт свыше 65%, значит, должно помочьФото: Shutterstock

БАКТЕРИЦИДЫ НЕ ПОМОГУТ

Автор поста: никакой бактерицид (антибактериальный антисептик. - Ред.) вам не поможет. Вирус это не бактерия, антибиотиками его не уничтожишь.

Комментарий эксперта: антибиотики против вируса не помогут, да. Но «антибактериальными» могут называться разные виды антисептиков. В том числе среди них могут быть такие, которые эффективны и против бактерий, и против вирусов. Те же спиртовые гели. Так что смотрите состав. Если присутствует спирт свыше 65%, значит, должно помочь.

Автор поста: уксус не поможет. Потому что он не разрушает защитный слой жира оболочки вируса. Никакие спиртные напитки тоже не сработают. Самая крепкая водка - 40% спирта, а вам нужно 65%.

Комментарий эксперта: про эффективность уксуса действительно подтверждений нет. Насчет крепости спиртных напитков по последним данным тоже правда — алкоголь менее 65%, включая водку, вряд ли сработает.

На детской площадке или в парке вы имеете вполне реальный шанс подхватить этот вирус, прикоснувшись к зараженным поверхностямФото: Иван МАКЕЕВ

НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ ОДЕЖДУ

Автор поста: никогда не встряхивайте одежду, простыни или ткань. На пористой поверхности (ткани) вирус сохраняется до 3 часов, на меди и дереве по 4 часа, на картоне 24 часа, на металле 42 часа, на пластике 72 часа. Если вы встряхнете одежду, вирусные частицы будут парить в воздухе до 3 часов и могут поселиться в вашем носу.

Комментарий эксперта: теоретически, если встряхнуть что-то с частицами вируса, то они могут воспарить в воздухе. Вряд ли они там задержатся прямо на 3 часа, а вот на поверхностях, согласно последним данным, частицы живут гораздо дольше, чем 3 - 4 часа. Достоверно доказано, что: частицы коронавируса могут сохранять жизнеспособность до 4 часов на меди, до 24 часов на картоне и до двух - трех дней на пластике и нержавеющей стали. Что касается тканей, то на сегодня нет точных данных, сколько вирус может сохраняться на них.

НАС СПАСЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТ И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ?

Автор поста: ультрафиолетовый свет от любого объекта разрушает вирусный белок. Поэтому УФ идеально подходит для дезинфекции и повторного использования маски.

Комментарий эксперта: доза УФ, которая необходима для уничтожения вируса, способна вызвать ожог кожи или сетчатки глаза человека. Поэтому те же кварцевые лампы ни в коем случае нельзя использовать в помещениях, где находятся люди.

Автор поста: вирус не может проникнуть в организм через здоровую кожу. Чем более замкнуто пространство, тем больше будет концентрация вируса. Чем больше открыто или естественно проветривается, тем меньше вируса.

Комментарий эксперта: через здоровую кожу вирус не проникнет, да. Но он может с этой здоровой кожи прекрасно попасть в нос, рот или глаза, если вы дотронетесь до них. Насчет большей концентрации вируса в замкнутом пространстве логично. Но на самом деле гораздо важнее, что это за пространство. Если вы один дома, вирусу там взяться неоткуда, даже если у вас квартира в 20 кв. м. С другой стороны, на детской площадке или в парке вы имеете вполне реальный шанс подхватить этот вирус, прикоснувшись к контаминированным (зараженным. - Ред.) поверхностям, а потом к своему носу, рту или глазам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько коронавирус живет на предметах: поручнях в метро, мобильных, одежде

Мы разбирались, сколько коронавирус живет на разных предметах и как обезопасить себя (подробности)