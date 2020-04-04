2020-04-04T08:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 4 апреля 2020: власти скрывают реальное количество жертв

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 4 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Китае с каждым днем все меньше заболевшихВ Китае с каждым днем все меньше заболевшихФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Китаю удалось остановить волну заражений коронавирусом, за последние сутки выявлен 31 случай заражения COVID-19, всего в стране 81620 человек с диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 4 апреля 2020 года.

В настоящее время 379 пациентов находится в критическом состоянии. За минувший день в Китае погибло 4 пациента, всего за время эпидемии умерли 3322 человека, более семидесяти шести тысячам удалось справиться с болезнью.

Но к официальным данным о погибших в Китае в мире относятся скептически, подозревая, что режим утаивает настоящее число жертв. За все время эпидемии количество пользователей смартфонов в стране снизилось на 21 миллион, что дало почву для сомнения, ведь уже 10 лет с китайцев требуют регистрировать их устройство с реальной идентификацией.

Только на прошлой неделе родственникам погибших разрешили забрать тела своих близких. В эпицентре распространения инфекции — Ухане — выстроилась огромная очередь в похоронный дом, фото толпы людей было незамедлительно уничтожено цензурой режима, что тоже весьма подозрительно.

4 апреля в Китае — День поминовения усопших, когда жители Поднебесной навещают своих предков, чтобы почтить их память, этот день официально объявляется нерабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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