2020-04-04T08:36:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 4 апреля 2020: 37 миллионов масок и оставшиеся на мели проститутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Германии на 4 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Германии, последние новости на 4 апреля 2020: 37 миллионов масок и оставшиеся на мели проституткиКоронавирус в Германии, последние новости на 4 апреля 2020: 37 миллионов масок и оставшиеся на мели проституткиФото: Екатерина САЛТЫКОВА
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Германия находится на четвертом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции – по данным Университета Джона Хопкинса, на утро субботы, 4 апреля 2020 года, количество заболевших достигло 91 159 человек. При этом смертность остается рекордно низкой – за время эпидемии от коронавируса скончались 1275 человек, а 24 575 человек признаны выздоровевшими.

К концу недели Германия смогла получить крупную партию защитных масок – в общей сложности 37 миллионов штук.

- Мы смогли получить и распространить защитное снаряжение, - сказал федеральный министр здравоохранения Йенс Спан во время посещения логистического центра в Тюрингии. – Мы правильно использовали время и подготовились, но мы еще не спасены. Нам надо защищать наших врачей, медсестер – всех, кто сейчас пытается сдержать коронавирус в больницах, поликлиниках и домах престарелых.

Активно ведется и работа над снабжением системы здравоохранения Германии дезинфицирующими средствами. Для этого в ближайшее время будет активирована платформа «Аварийная дезинфекционная поставка».

- Нам нужны хорошие и быстрые решения для удовлетворения насущных потребностей в дезинфицирующих средствах. Инициатива химической и фармацевтической промышленности еще раз показывает, что немецкая экономика привержена своей ответственности, особенно в эти трудные времена. Я хотел бы поблагодарить все компании, которые участвуют в новой цифровой платформе, - подчеркнул Йенс Спан.

Между тем от коронавируса в Германии пострадали тысячи… иностранных проституток, оставшихся без работы, денег, крыши над головой и возможности вернуться домой. Бордели, как и многие другие предприятия, были закрыты еще в марте с целью замедления распространения вируса, сообщает Reuters.com. Проституция в Германии признана легальной, и теоретически секс-работники имеют право на финансовую помощь из государственного фонда, однако фактически многие из них работают нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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