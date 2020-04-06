2020-04-06T23:16:12+03:00
Общество

Ученые открыли бактерии, питающиеся полиуретаном

Большинство разновидностей этого пластика трудно и энергозатратно перерабатывать или утилизировать
Анна ГЛАДКИХ
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Сейчас ученые испытывают микробы и на других сортах пластика, в частности — на полиэтилентерефтате. Фото: shutterstock.comСейчас ученые испытывают микробы и на других сортах пластика, в частности — на полиэтилентерефтате. Фото: shutterstock.com
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Ученым из Германии удалось выделить бактерию из участка почвы, богатого хрупкими пластиковыми отходами. Pseudomonas sp. TDA1 поедает отдельные химические соединения, которые составляют полиуретановые пластики. Этот штамм относится к группе бактерий, которые хорошо известны своей устойчивостью к токсичным органическим соединениям.

- Эта особенность также называется толерантностью к растворителям и является одной из форм экстремофильных микроорганизмов, - приводит слова одного из авторов исследования Кристианы Эберлейн "Популярная механика".

Как отмечено в аннотации к статье, опубликованной 27 марта на сайте Frontiers, штамм мог использовать 2,4-диаминотолуол, общий предшественник и предполагаемый промежуточный продукт разложения полиуретанов, в качестве единственного источника энергии, углерода и азота.

- Мы выделили бактерии, которые могут использовать пластик в качестве источника углерода, азота и энергии, - рассказал соавтор исследования старший научный сотрудник Центра экологических исследований имени Гельмгольца-UFZ в Лейпциге доктор Херманн Хейпипер.

Отметим, что полиуретан используется в производстве бытовой техники и зданий, обуви и мебели, а также во многих других областях. Он ценится за легкость, гибкость и изоляционные свойства. Однако, полиуретан трудно и энергозатратно перерабатывать или утилизировать, так как большинство его разновидностей не плавятся при нагревании. Отходы, как правило, попадают на свалки, где выделяют токсичные вещества, в том числе канцерогенные.

Использование микроорганизмов для разрушения пластиков является одним из выходов решения проблемы утилизации пластика.

В настоящее время немецкие ученые также испытывает микробы и на других сортах пластика, в частности — на полиэтилентерефталате (ПЭТ), который широко используется для производства пластиковых бутылок для воды.

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