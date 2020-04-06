Ученые открыли бактерии, питающиеся полиуретаном

Ученым из Германии удалось выделить бактерию из участка почвы, богатого хрупкими пластиковыми отходами. Pseudomonas sp. TDA1 поедает отдельные химические соединения, которые составляют полиуретановые пластики. Этот штамм относится к группе бактерий, которые хорошо известны своей устойчивостью к токсичным органическим соединениям.

- Эта особенность также называется толерантностью к растворителям и является одной из форм экстремофильных микроорганизмов, - приводит слова одного из авторов исследования Кристианы Эберлейн "Популярная механика".

Как отмечено в аннотации к статье, опубликованной 27 марта на сайте Frontiers, штамм мог использовать 2,4-диаминотолуол, общий предшественник и предполагаемый промежуточный продукт разложения полиуретанов, в качестве единственного источника энергии, углерода и азота.

- Мы выделили бактерии, которые могут использовать пластик в качестве источника углерода, азота и энергии, - рассказал соавтор исследования старший научный сотрудник Центра экологических исследований имени Гельмгольца-UFZ в Лейпциге доктор Херманн Хейпипер.

Отметим, что полиуретан используется в производстве бытовой техники и зданий, обуви и мебели, а также во многих других областях. Он ценится за легкость, гибкость и изоляционные свойства. Однако, полиуретан трудно и энергозатратно перерабатывать или утилизировать, так как большинство его разновидностей не плавятся при нагревании. Отходы, как правило, попадают на свалки, где выделяют токсичные вещества, в том числе канцерогенные.

Использование микроорганизмов для разрушения пластиков является одним из выходов решения проблемы утилизации пластика.

В настоящее время немецкие ученые также испытывает микробы и на других сортах пластика, в частности — на полиэтилентерефталате (ПЭТ), который широко используется для производства пластиковых бутылок для воды.