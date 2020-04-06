В России отмечается нехватка контейнеров для сбора мусора

Минприроды России совместно с госкомпанией "Российский экологический оператор", курирующей проведение мусорной реформы, опросили власти регионов об уровне оснащенности контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), без учета их раздельного сбора. Результат оказался печальный - регионы всего на 57% обеспечены контейнерами для сбора мусора.

- По субъектам Российской Федерации данный показатель варьируется в пределах от 3% в республике Ингушетия до 100% в Ивановской и Тульской областях, - говорится в письме Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина, направленном в ответ на запрос главы комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.

При этом значительная часть мусорных контейнеров нуждается в ремонте или замене - по стране таких 16%. Однако, например, в Магаданской области требуется заменить 83% контейнеров для смешанных отходов, а в Удмуртии всего 3%. Не нуждаются в замене только 18 субъектов РФ.

Оснащение недостающими мусорными контейнерами обойдется федеральному бюджету в 12 млрд руб., заявка на которые направлена в Минфин России. Этих бюджетных средств будет достаточно для закупки и установки контейнеров для раздельного и смешанного сбора твердых коммунальных отходов.

По подсчетам Российского экологического оператора в 2019 году для закупки контейнеров для смешанного сбора отходов необходимо 9,7 млрд руб., на которые можно приобрести или заменить 748,4 тыс. контейнеров (63% от потребности регионов). На контейнеры для раздельного сбора пойдет около 3 млрд рублей.

При этом что в настоящее время обеспечение контейнерами и контейнерными площадками и их содержание входит относится к вопросам местного значения. Региональные операторы ТКО тратят на эти цели не более 1% от своей выручки, что для многих регионов недостаточно.