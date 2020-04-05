2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 5 апреля 2020: средний класс просит об ослаблении карантина

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Германии на 5 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Германии, последние новости на 5 апреля 2020: средний класс просит об ослаблении карантинаКоронавирус в Германии, последние новости на 5 апреля 2020: средний класс просит об ослаблении карантинаФото: Екатерина САЛТЫКОВА
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Германия остается на четвертом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции – по данным Университета Джона Хопкинса, на утро воскресенья, 5 апреля 2020 года, количество заболевших достигло 92 150 человек, прибавившись почти на тысячу по сравнению с вчерашним днем. При этом смертность остается рекордно низкой – за время эпидемии от коронавируса скончались в общей сложности 1330 человек, а 26400 человек признаны выздоровевшими.

Ситуация начинает выглядеть относительно стабильной, поэтому многие политики и экономисты призывают задуматься о смягчении режима самоизоляции из-за коронавируса в Германии. Как и во всем мире, в Германии от пандемии больше всего страдает средний класс, теряющий бизнес, работу и сбережения. Поэтому существуют даже предложения ослабить режим изоляции сразу после Пасхи.

Однако далеко не все согласны с подобными мнениями. Так, например, руководитель канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям Хельге Браун опасается, что время с самыми высокими показателями заражения еще впереди.

- Снимки из Италии или Испании очень и очень ясно показывают серьезность ситуации. Врачи и медсестры там делают невероятно сложную работу. Когда вы чувствуете, что не смогли помочь всем так, как нужно, это невероятно тяжелое бремя. Вот почему все, что мы делаем сейчас, подчинено этому вопросу: можем ли мы предотвратить это в Германии? Поэтому мы с федеральными землями удваиваем количество больничных коек и хотим также удвоить количество коек для интенсивной терапии с возможностью вентиляции, - приводит слова Хельге Брауна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИСТОЧНИК KP.RU

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