Как вернуться из Франции в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Франция входит в десятку стран мира по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом. На утро воскресенья, 5 апреля, в общей сложности зарегистрировано 7,5 тысячи смертей от Covid-19. Причем за прошедшие сутки там умер от коронавируса 441 человек, что значительно меньше, чем днем ранее.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодня 28143 человека госпитализированы, более 6838 находятся в реанимации. Еще 502 пациентам требуется срочная госпитализация. Всего во Франции 90842 зараженных коронавирусной инфекцией.

В связи с пандемией многие россияне задаются вопросом, как же вернуться из Франции в Россию в период коронавируса. С 16 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом Россия ограничила авиасообщение с рядом европейских стран. В список попала и Франция. Однако полеты в Европу не прекратились - рейсы из Москвы в столицы всех государств остались, но их крайне мало. К примеру, ближайший прямой рейс из Парижа до Москвы намечен на 1 мая. Минимальная стоимость билета - 30314 рублей.

Можно, конечно, вернуться на родину раньше, но с пересадками. Так, ближайший маршрут с пересадкой намечен на 12 апреля. В 07.05 рейс из Парижа до Варшавы, затем полуторачасовая пересадка и вылет в Санкт-Петербург. После чего почти четырехчасовая пересадка и вылет в Москву. Стоимость перелета с пересадкой в Польше и Северной столицы России составит чуть более 17 тысяч рублей. На следующий день, 13 апреля, улететь из Парижа в Москву можно будет с двумя пересадками за 141 тысячу рублей. А более дешевые билеты на аналогичные рейсы есть 16 апреля, а затем - только 30 апреля.

Более-менее ситуация изменится в лучшую сторону в мае. Там уже сейчас масса авиапредложений. Причем рейсы как с пересадками, так и прямые. Например, есть рейс с девятичасовой пересадкой в Лондоне. Билет на него стоит 6 тысяч рублей. Далее вылеты будут осуществляться из Парижа в Москву ежедневно.