Коронавирус в Германии, последние новости на 6 апреля 2020: денежные выплаты медсестрам в Баварии и возвращение туристов домой

Количество заболевших коронавирусом в Германии по данным на утро 6 апреля 2020 года перевалило за 100 тысяч человек – об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Общее количество умерших от коронавируса в Германии сейчас составляет 1575 человек, а число вылечившихся достигло 28700 человек.

Коронавирусная инфекция остается главной темой для Германии, и чтобы обуздать распространение вируса, людей настоятельно просят оставаться дома. Однако при теплой и солнечной погоде это не так-то легко. Так, по данным мюнхенской полиции за выходные было отмечено 600 нарушений карантина, сообщает Sueddeutsche. Но большинство немцев все же послушно соблюдает режим самоизоляции.

Между тем, именно Бавария остается самой горячей точкой на карте Германии – там заболеваемость особенно высока. Поэтому сестринскому персоналу в Баварии пообещали дополнительный бонус в размере 500 евро. Об этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер объявил в воскресенье. Выплаты будут финансироваться из государственного бюджета – это обойдется стране в 126 миллионов евро. Бонус должны получить более 250 тысяч медсестер в больницах, домах престарелых и учреждениях для инвалидов. Кабинет министров должен принять это предложение во вторник. Кроме того, правительство Баварии уже обеспечило медсестер едой и напитками.

В Германии уже три недели продолжается кампания по возвращению немцев, находящихся за границей, обратно на родину. Уже возвращены более 200 тысяч немецких туристов из 57 стран.

- Это было не всегда легко, в некоторых местах возникали трудности, но этого следовало ожидать в такое трудное время, - отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. – Но все участники могут гордиться этим достижением.

За границей остаются еще около 40 тысяч немцев. Большинство из них находятся в Новой Зеландии, Южной Африке и Перу.