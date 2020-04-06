2020-04-06T09:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 6 апреля 2020: врачи продолжают гибнуть, а пациентов с легкими симптомами предлагают расселять в гостиницы и общежития

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Испании на 6 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Испании, последние новости на 6 апреля 2020: врачи продолжают гибнуть, а пациентов с легкими симптомами предлагают расселять в гостиницы и общежитияКоронавирус в Испании, последние новости на 6 апреля 2020: врачи продолжают гибнуть, а пациентов с легкими симптомами предлагают расселять в гостиницы и общежитияФото: Андрей ДЯТЛОВ
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Смертность от коронавируса продолжает снижаться в Испании – по данным на утро понедельника, 6 апреля 2020 года, в стране за сутки умерли от коронавирусной инфекции 674 человека. Для сравнения, еще накануне их количество составляло 800 человек. В общей сложности, по данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса в Испании скончались 12 418 человек. Общее количество зараженных составляет 130 759 человек. Впрочем, по мнению эпидемиологов, на самом деле переболеть коронавирусом могло гораздо больше жителей Испании – просто у многих болезнь прошла мягко и бессимптомно. Выздоровели 38 080 пациентов.

В целом позитивную тенденцию на снижение смертности омрачает тот факт, что значительно выросло количество тех, кого пришлось госпитализировать в отделения интенсивной терапии. В общей сложности госпитализация потребовалась 58 744 пациентам.

Среди погибших от коронавируса в Испании – уже десять врачей, а также одна медсестра и один медбрат. Большинство из них работало в сфере первичной медицинской помощи и заразилось из-за отсутствия элементарных средств защиты. Всего же в Испании инфицированы по меньшей мере 12 300 работников здравоохранения, но 85% из них переносят болезнь достаточно легко и выздоравливают у себя дома.

Пациентов с легкими симптомами в Испании предлагают переселять в отдельные здания. По словам начальника отдела Координационного центра по оповещениям и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Марии Хосе Сьерры, в ближайшие недели главной целью правительства станет проведение тестов на наибольшем количестве людей, чтобы обнаружить зараженных и изолировать их. Сейчас люди с легкими симптомами или без симптомов остаются в карантине дома. Предложенный правительством план предусматривает использование таких мест как гостиницы, конференц-центры, спортивные центры и общежития в качестве жилья для тех людей, у которых выявлен коронавирус, но нет симптомов. Конечно, для этого сначала нужно подготовить все эти места, чтобы обеспечить достаточные условия комфорта, гигиены и питания.

Коронавирус в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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