Коронавирус во Франции, последние новости на 6 апреля 2020: рост заболеваемости замедляется, горожане высыпают на улицы

По данным на утро понедельника, 6 апреля 2020 года, во Франции больны коронавирусом 93 755 человек, 8078 человек умерли, 16342 выздоровели. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.

- Мы наблюдаем замедление роста числа случаев, поступающих в реанимацию. Это не означает, что это число уменьшается – оно просто растет медленнее, - отмечает генеральный директор Регионального агентства здравоохранения департамента Иль-де-Франс Орельен Руссо.

Тем не менее, даже это уже дает надежду медработникам, которые с середины марта вынуждены были использовать все возможные ресурсы для размещения максимального количества больных коронавирусом.

- Это замедляется. Мы начинаем выдыхать, - делится профессор Ксавье Лескур, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Бишат-Клод-Бернар в Париже.

Однако до полной победы еще далеко, напоминает профессор Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи в больнице Жоржа-Помпиду в Париже.

- У нас не должно быть никаких иллюзий. У нас есть еще немало пациентов, которым потребуется интенсивная терапия в ближайшие дни и часы и которые будут оставаться там в течение длительного времени. Эпидемия будет позади, когда пройдет 14 дней без госпитализаций после последнего нового случая. Мы еще очень далеки от этого, - подчеркивает Филипп Жувен.

Между тем сидеть дома в теплую и солнечную погоду после трех недель карантина французам уже невмоготу. В Париже, Марселе, Лионе, Руане и других крупных городах на улицы начинает выходить все больше людей. Семьи загорают, дети бегают, играют в мяч или катаются на велосипедах. Полицейские относятся к таким нарушениям снисходительно, однако следят, чтобы горожане хотя бы выдерживали достаточную дистанцию по отношению друг к другу.