«Афродита»: Дочь Игоря Крутого в откровенном бикини загорает во время карантина

Пока продюсер Игорь Крутой сидит на карантине в Москве, его семья самоизолировалась в Майами. Композитор и его жена Ольга уже много лет подряд живут на два дома – он в России, она в США. Дочери продюсера 34-летняя Виктория и 16-летняя Александра поселились в Америке вместе со своей мамой. Правда, в Майами карантин не такой строгий, и они могут выходить на улицу, загорать на пляже и купаться в океане. В Инстаграме Вика Крутая поделилась пляжным снимком в бикини, похваставшись тонкой талией и упругими ягодицами.

- Мы сидим дома в основном, но после обеда идём гулять. Мы нашли классное местечко на травке, где нас никто не трогает, и мы можем делать йогу и загорать, - рассказала Виктория.

Аппетитную фигуру Виктории оценили не только подписчики ее странички, но и отчим Игорь Крутой.

- Викуля-Афродита, - похвалил он дочку в комментариях.

victoriakrut Вика Крутая загорает на пляже Майами во время карантина.

Фолловеры завидуют возможности Виктории во время режима самоизоляции проводить время на пляже, тем более что погода в Майами стоит жаркая. «Всем бы такой карантин!», - пишут они. Снимок сделала дочь Вики Дэми: четырехлетняя девочка подросла настолько, что уже может снимать маму для домашнего архива. А вот папа в объектив малышки никогда не попадает. Виктория не рассказывает о своей личной жизни, но поклонники подозревают, что она развелась со своим мужем Давидом Берковичем. Дочь Игоря Крутого уже давно не публикует в Инстгараме снимки супруга, зато охотно делится пикантными кадрами в купальнике и в откровенных нарядах. К тому же больше года назад она перестала носить обручальное кольцо.

Виктория вышла замуж за ресторатора Давида Берковича в 2014 году. Свадьба проходила в Монте-Карло, где у ее отца есть квартира. Игорь Крутой устроил дочке роскошное торжество. Молодожены поселились в США. Через год у супругов родилась дочь Дэми. Но, похоже, появление дочки не смогло удержать мужа Вики в семье.

victoriakrut Дочь продюсера перестала носить обручальное кольцо и стала чаще публиковать в Инстаграме снимки в откровенных нарядах.

Виктория – дочь Ольги Крутой от первого брака. Игорь Крутой воспитывал ее с детства всегда считал ее своей дочерью, а она его – отцом. Игорь и Ольга начали встречаться в 1995 году, а через год поженились. Композитор познакомился с будущей женой в США, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от супруги, чтобы она все бросила и уехала с ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. Ольга увезла с собой дочерей, но все праздники и отпуски семья традиционно проводит вместе. Младшая дочь композитора 16-летняя Александра учится в американской школе. Правда, сейчас занятия там отменены из-за карантина, и девушка сидит дома.