2020-04-03T23:01:36+03:00
Звезды

Семья Алексея Баталова мечтает на своей даче открыть дом ветеранов кино

Такая идея пришла в голову вдове народного артиста СССР, но для ее реализации нужны деньги и инвесторы
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Скандальная история вокруг дачи Алексея Баталова бушевала лет десятьСкандальная история вокруг дачи Алексея Баталова бушевала лет десятьФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В ноябре прошлого года закончилась скандальная история, бушевавшая вокруг дачи Алексея Баталова лет десять, а то и больше. В свое время на участке актера построил кирпичную баню его сосед Вадим Эльгарт. Он приходил к Алексею Владимировичу с разными просьбами. То подпись нужна, чтобы провести водопровод, то сделать дорожку. Баталов ему доверял и все подписывал не глядя. После выяснилось, что сосед втихую подсунул акт размежевания земли. Когда правда вылезла наружу, оказалось, что две сотки в ДСК «Мичуринец» в Переделкине (это теперь Новая Москва) от баталовского участка отошли соседу. Кроме бани, на участок влезла и кухонька соседа, которую тот нахально вмонтировал в общий забор. В итоге, интеллигентный и скромный народный артист перестал ездить на любимую дачу и вынужден был втянуться в многолетнюю судебную тяжбу, которая сократила ему жизнь.

С того дня, когда Щербинский суд Москвы вынес постановление о сносе незаконного строения, до самого сноса прошло три года. К этому времени не было в живых ни Баталова, ни его соседа Вадима Эльгарта.

И баньку, и кухоньку по решению суда в присутствии приставов и полиции снесли в ноябре прошлого года и даже установили временный забор. Сейчас семья Алексея Владимировича ждет судебное решение о возмещении ущерба.

Дача актера Алексея Баталова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Дача актера Алексея Баталова.Фото: Иван ВИСЛОВ

Хозяйка дачи – младшая дочь Алексея Владимировича – Мария Баталова. Она инвалид детства. Самостоятельно жить не может. Рядом с ней - ее мама Гитана Аркадьевна Леонтенко и их помощница.

- Идея передать дачный участок под строительство дома ветеранов пришла в голову Гитане Аркадьевне. И она не лишена здравого смысла. Гитане Аркадьевне уже 84 года, - рассказал нам доверенное лицо семьи Баталовых Михаил Цивин. – Она все время думает о том, как и на что будет жить Маша после ее ухода. Им вдвоем эту дачу не поднять. Сейчас это скромный домик с терраской. Ни воды, ни отопления нет. Туалет - на улице. Пользоваться этой дачей пока нельзя. Даже если бы они захотели туда переехать летом, сперва нужно установить душ и биотуалет. Но все это полумеры.

На их участке в 22 сотки реально построить трехэтажный дом, в котором могли бы жить ветераны кино. Такой был дом ветеранов в Болшево и в Матвеевском. В основном - для одиноких пенсионеров. Ищем под эту идею партнеров. Инвесторы обустроили бы и для Маши комфортное помещение на даче. И она могла бы там жить постоянно. Конечно, задача непростая. И важно заручиться согласием соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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