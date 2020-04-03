2020-04-03T23:03:50+03:00
Общество

При поддержке «Роснефти»: зоопарк в Якутии впервые в онлайне показал белого медвежонка

Нефтяная компания содержит всех белых медведей в России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Медвежонок, появившийся на свет в якутском зоопарке, провел зиму вместе с мамой в берлогеМедвежонок, появившийся на свет в якутском зоопарке, провел зиму вместе с мамой в берлоге
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В мире не пойми что творится: коронавирус лютует, экономики трещат. Возможно, именно поэтому люди, сидящие в карантине, показывают в интернете спрос на какую-то милоту. 3 апреля зоопарк «Орто Дойду», что в Якутии, впервые показал жителям России новорожденного белого медвежонка онлайн. Он появился на свет в декабре прошлого года, однако лишь недавно окреп для своего первого «выхода в свет».

ПАПА – ЛОМОНОСОВ, МАМА - КОЛЫМАНА

Детеныш родился у давних обитателей зоопарка – белых медведей Колыманы и Ломоносова. В настоящий момент это единственный новорожденный белый медвежонок во всех зоопарках России. Появление малыша на свет стало возможным благодаря поддержке компании «Роснефть», которая с 2014 года опекает белых медведей во всех 16-ти зоопарках России. В частности, нефтегазовая компания полностью оплачивает полноценное кормление, уход и лечение, обогащение среды обитания животных, а также научные исследования.

Медвежонок, появившийся на свет в якутском зоопарке, провел зиму вместе с мамой в берлоге. Все это время он активно рос, набирал вес и развивался. Однако до сих пор даже у работников «Орто Дойду» не было возможности разглядеть малыша как следует. Белые медведицы выкармливают детенышей до 1,5-2 лет, и в период появления младенцев их нельзя беспокоить. Сотрудники зоопарка видели медвежонка лишь раз: в течение короткого времени его удалось вакцинировать, взвесить и определить пол – это мальчик.

Сейчас в республике действует режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавируса. Ограничения введены и на территории зоопарка – «Орто Дойду» закрыт для посетителей с 19 марта до неопределенной даты. Полюбоваться на медведицу-маму с детенышем можно будет онлайн – сотрудники «Орто Дойду» организовали трансляцию в аккаунте зоопарка в Instagram, а также на канале в YouTube.

Пока у медвежонка нет имени – по традиции, его выберут в ходе конкурса, который будет объявлен позднее. Информация о конкурсе и ходе голосования будет размещена на официальном сайте зоопарка «Орто Дойду», а также в аккаунтах парка в социальных сетях.

ОТ ЧАЙКИ ДО МОРЖА

Медвежонок играется с рыбкой.

«Орто Дойду» (в переводе с якутского «срединный мир») - экологический парк в республике Саха (Якутия), расположен Хангаласском улусе, в 50 км от столицы региона, Якутска. Единственный в мире зоопарк, работающий в условиях северного экстремального холодного климата. В экспозиции представлены не только аборигенные, но и экзотические для Якутии виды животных, а также занесённые в Красную книгу животные – такие как белый медведь, беркут, орлан-белохвост, дикуша азиатская, лебедь малый, пятнистый олень, амурский тигр, овцебык, бобр.

НК «Роснефть» с 2014 года опекает белых медведей во всех зоопарках России. К настоящему времени компания обеспечивает содержание 35 белых медведей, а также развивает комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе, спасению и реабилитации сирот.

Помимо этого, с 2014 года «Арктический научный центр» (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») проводит изучение белых медведей на всей акватории арктических морей России, используя современные технологии. Целью этих работ является сохранение вида в естественной среде обитания.

В январе 2020 года «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». Стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия. В частности, «Роснефть» в течение четырех лет будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, основным из которых является белый медведь (другие виды - атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка). Научно-методическую и информационно-аналитическую поддержку реализации данной программы будет оказывать Минприроды РФ.

Медведица Колымана с медвежонком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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