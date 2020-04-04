2020-04-04T00:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 4 апреля 2020 увеличилось до 4 149

Мы собрали последние новости о числе заболевших в России на 4 апреля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Болезнь проникла в 78 регионов страны.Болезнь проникла в 78 регионов страны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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601 новый случай коронавируса в 32 регионах был зафиксирован в России за последние сутки. Большая часть заболевших выявили в Москве (448). Таким образом болезнь проникла в 78 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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