Число заболевших коронавирусом в России на 4 апреля 2020 увеличилось до 4 149
Мы собрали последние новости о числе заболевших в России на 4 апреля 2020 года
Болезнь проникла в 78 регионов страны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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601 новый случай коронавируса в 32 регионах был зафиксирован в России за последние сутки. Большая часть заболевших выявили в Москве (448). Таким образом болезнь проникла в 78 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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