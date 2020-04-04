Коронавирус в России, последние новости на 4 апреля 2020: приостановлены рейсы для вывоза граждан на родину

Коронавирус проник уже в 78 регионов России - большую часть страны. Общее число заболевших в стране увеличилось до 4 149. За последние сутки диагноз подтвердился у 601 человека.Об этом сообщает оперштаб.

Там же сообщили, что с 00:00 4 апреля отменены международные рейсы, которые все это время продолжали вывозить россиян на родину из других стран. Всем, кто остался за бугром обещают оказать необходимую помощь.