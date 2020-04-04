Медицинские маски в аптеках Москвы: где можно найти и что делать, если нет в продаже

ПОЧЕМУ В АПТЕКАХ НЕТ МАСОК

Спрос на медицинские маски в резко вырос с началом пандемии коронавируса. Медицинские маски в аптеках Москвы, как правило, найти проблематично. Никто не был готов к этому. До эпидемии коронавируса в России выпускалось примерно 500 тыс масок в сутки. 80% производили российские предприятия, остальное поступало к нам в страну по импорту. Главный импортер — это Китай.

Но после начала эпидемии в Китае медицинская промышленность этой страны стала работать только на себя, экспорт в другие страны, в том числе, в Россию, резко ограничился. С другой стороны, в самой России с началом появления коронавируса спрос на маски резко вырос. Сейчас, по данным Минпромторга, нам требуется уже 5 млн масок в сутки, то есть выпуск должен вырасти в 10 раз! Сейчас у нас выпускается 1,6 млн в сутки, но до аптек они не доходят.

В первую очередь эти защитные средства поставляются сотрудникам медицинских учреждений, в том числе, аптек, в магазины, патрульным — то есть тем, кто продолжает работать и по роду своей работы должен контактировать с большим числом людей.

Вторая причина нехватки масок — активизировались спекулянты. Объемы спекуляций оцениваются примерно в 400 млн рублей в сутки.

И третья причина — аптеки не рвутся за масками. В самом начале эпидемии (в январе-феврале) стоимость одноразовых масок подскочила с нескольких рублей (цена дороже 10 рублей была редкостью) до 30-70 рублей. Тогда аптекам, завышающим цены, пригрозили отбирать лицензии. И аптеки от греха подальше стали от масок отказываться. Правоохранительным органам еще предстоит выяснить, как маски попадают к спекулянтам, но по собственной информации «Комсомольской правды» один из возможных каналов — с аптечных складов и распределительных баз. Другой вариант — производители поставляют не в те учреждения, которые более всего нуждаются, а тем, кто больше заплатит: спекулянтам-перекупщикам.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТО, ЧТО НЕТ МАСОК В АПТЕКАХ

Казалось бы, в такой экстраординарной ситуации жаловаться бесполезно. Но вода камень точит. К тому же за нарушителей еще всерьез никто не взялся.

Обычно самая начальная ступень на лестнице жалоб — это жалобная книга. Она обязана быть в аптеке и предъявляться по первому требованию. Оставьте там запись, что такого-то числа не было масок. Руководитель аптеки или ее владелец обязаны рассмотреть жалобу в течение двух дней и дать вам письменный ответ на претензию. Также закон требует в течение пяти дней устранить недостатки и оповестить автора жалобы, но в случае с масками это вряд ли удастся.

Второй путь. У нас многие аптеки сетевые. Значит можно пожаловаться в головной офис торговой сети. Подать жалобу можно в канцелярию компании. Составьте ее в 2 экземплярах и попросите, чтобы на втором экземпляре, который останется у вас, в канцелярии поставили штамп о приеме документа.

Следующая ступень — Роспотребнадзор. В полномочия этой организации входит контроль за соблюдением законов и нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, контролирует правила продажи товаров, в том числе и лекарственных препаратов.

Есть еще такая организация — Росздравнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Она как раз и занимается вопросами медицинского обеспечения и качества медикаментов.

Опрошенные «Комсомолкой» юристы советуют жаловаться в прокуратуру — этот орган обязан надзирать за законностью во всех сферах. Жаловаться надо в прокуратуру того района, где по-вашему произошло нарушение.

Ну и наконец, надо стучаться к реальной власти. Мэры многих населенных пунктов имеют свою страничку в соцсетях или специальную форму на сайте городской администрации. Туда и напишите — только не забудьте указать не только адрес аптеки, где вы не нашли маску и время, когда это произошло, но и свои данные — ФИО, адрес, телефон. Это во-первых, даст возможность городским властям дать вам оперативный ответ, а во-вторых покаже, что вы не сутяга, не анонимщик, а гражданин со своей активной позицией. Если органы власти увидят, что это не проблема отдельной аптеки, а повсеместное безобразие, на которое жалуется большое число людей, это заставит их принять меры.