Трамп не рассматривает перенос даты президентских выборов

Администрация Белого дома провела ежедневный брифинг, на котором отчиталась о достижениях и текущей ситуации с распространением эпидемии коронавируса.

Опираясь на рекомендации специалистов, Трамп призвал соотечественников, выходящих улицу, надевать на лицо маски, изготовленные из обычных тканевых материалов, и отказаться от использования любых типов медицинских масок. Президент США подчеркнул, что это ношение масок является добровольным выбором граждан, а не приказом федеральных властей. Сам Трамп пока не намерен выполнять эту рекомендацию.

Вопросы, которые задавали высшему руководству США журналисты, коснулись и российской тематики. Трамп ушел от ответа о возможном снятии экономических санкций с России, отметив лишь, что Москва, равно как и другие ведущие игроки мирового рынка нефтедобытчиков, принимает активное и продуктивное участие в разрешении возникшего кризиса с ценами на нефть.

Глава американского государства предпочел не рассуждать на тему возможного переноса из-за коронавируса выборов президента США, которые должны состояться 3 ноября текущего года. Он отметил, что считает вариант с голосованием по почте опасным, ввиду возможности массовых подтасовок с избирательными бюллетенями.