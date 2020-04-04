2020-04-04T01:59:49+03:00
В мире

Трамп не рассматривает перенос даты президентских выборов

Президент США принял участие в брифинге в Белом доме
Алексей ОСИПОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Администрация Белого дома провела ежедневный брифинг, на котором отчиталась о достижениях и текущей ситуации с распространением эпидемии коронавируса.

Опираясь на рекомендации специалистов, Трамп призвал соотечественников, выходящих улицу, надевать на лицо маски, изготовленные из обычных тканевых материалов, и отказаться от использования любых типов медицинских масок. Президент США подчеркнул, что это ношение масок является добровольным выбором граждан, а не приказом федеральных властей. Сам Трамп пока не намерен выполнять эту рекомендацию.

Вопросы, которые задавали высшему руководству США журналисты, коснулись и российской тематики. Трамп ушел от ответа о возможном снятии экономических санкций с России, отметив лишь, что Москва, равно как и другие ведущие игроки мирового рынка нефтедобытчиков, принимает активное и продуктивное участие в разрешении возникшего кризиса с ценами на нефть.

Глава американского государства предпочел не рассуждать на тему возможного переноса из-за коронавируса выборов президента США, которые должны состояться 3 ноября текущего года. Он отметил, что считает вариант с голосованием по почте опасным, ввиду возможности массовых подтасовок с избирательными бюллетенями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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