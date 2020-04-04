Сказочный день на Радио «Комсомольская правда»

В субботу, 4 апреля, весь день на нашей станции будут звучать волшебные истории от знаменитостей. Все участники сами предлагали сказки для проекта. Так, звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков выбрал сказ своего земляка Павла Бажова "Серебряное копытце". А прославленный боксер и депутат Николай Валуев прочитал сказку Свена Нурдквиста "Петсон идет в поход". "Потому что я с семьей очень люблю ходить в походы. Но пока с пешими прогулками придется повременить", - объясняет свой выбор Валуев. Обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец выступит перед радиослушателями с прозой великого Льва Николаевича Толстого. Но не пугайтесь. Это будут не "Война и мир" и не "Анна Каренина". Какую сказку от классика выбрал полковник? Узнаете 4 апреля! Не обойдется день сказок и без любимого всеми поколениями Самуила Маршака. Его прочитала телеведущая Арина Шарапова.

Включайте радио "Комсомольская правда" 4 апреля и открывайте для себя волшебные миры. Начиная с 10 утра в конце каждого часа будет звучать невероятная история. А с 8 до 10 вечера в эфире нон-стопом прозвучат лучшие сказки. И помните, сказка - ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок!