Военные музыканты спели о коронавирусе и карантине

В оригинале – это песня о блокадном Ленинграде, в которой:

Небо Балтики давит свинцом, держит город за горло блокада.

Медный всадник и ангел с крестом батальонам подвозят снаряды.

Львы из камня срываются с мест, чтоб с бойцами подняться в атаку.

Непокорных жестокая месть. Наступление. Крушение мрака!

Дислоцирующийся в Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски Западного военного округа переиначил текст под современные реалии, превратив «Непокоренный» Ленинград в «Не зараженный»:

Расцветают сады над Невой, как весенний пейзаж на картине.

Что теперь происходит с тобой – трудно дома сидеть в карантине.

Не сдаваться и в голос не выть без театров, музеев и матчей.

Свет надежды сумеем хранить. У нас нету важнее задачи!

Песню и клип на нее участники ансамбля записывали по всем правилам карантина – на удаленке, каждый у себя в квартире. По замыслу музыкантов, текст композиции хоть и в немного шуточной форме напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти.

«Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 году, - один из старейших творческих коллективов Российской армии, - сообщили в пресс-службе ЗВО. - В становлении ансамбля принимали участие композиторы М. Блантер, В. Соловьев-Седой, Г. Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС».

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