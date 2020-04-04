Ольга Красько: "Ничего еще не сдохло под моим руководством"

Пока театры закрыты на карантин, актеры стараются не терять связь с публикой. На странице «Табакерки» в соцсетях актриса Ольга Красько сообщила о своем увлечении за рамками сцены.

В онлайн встрече со зрителями она рассказала, что очень любит цветы, что у нее практически «зеленые руки», что пока была беременной вторым ребенком (а у нее трое детей) выучилась на ландшафтного дизайнера.

Оказывается, у Ольги Красько есть семейное дело - цветочный бизнес, которым она занимается вместе со своей сестрой Аней. Рядом с Театром Олега Табакова они открыли цветочный магазин. Аня — флорист, профессионально разбирается в цветах. А Ольга – дипломированный ландшафтный дизайнер.

- Я очень люблю цветы. С детства копалась в саду, сажала, сеяла рассаду. Развожу дома любимые орхидеи, - рассказала актриса. – Хотя из-за занятости мало применяю полученные знания ландшафтного дизайнера, но я это дело очень люблю. Сейчас на период самоизоляции уехала на дачу, где наконец-то за многие годы смогла посеять цветочки и, надеюсь, что все это прорастет.

Легкая ли у меня рука? Наверное, легкая. Во всяком случае ничего еще не сдохло под моим руководством. Почему мы с сестрой решили заняться цветами? Цветы — это то, что делает нашу жизнь красивее, а людей гармоничней. Природа приносит в нашу душу покой и радость.