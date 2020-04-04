Как вернуться из Израиля в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Израиль стала одной из тех стран, где количество заразившихся коронавирусом растет в геометрической прогрессии. По данным Минздарава на 4 апреля 2020 года, в общей сложности заболело 7589 человек (559 новых случаев за сутки). При этом 4436 пациентов болеют в домашних условиях.

- 43 заболевших умерли. 115 пациентов в тяжелом состоянии, из них 98 – подключены к аппаратам ИВЛ. 116 человек в состоянии средней тяжести. Число выздоровевших – 427 человек, - сообщает Минздрав Израиля.

Сейчас многие наши соотечественники задаются вопросом, как вернуться из Израиля в Россию в период коронавируса. На сегодняшний день авиасообщение между странами открыто, но рейсов крайне мало. Например, ближайший прямой рейс из Тель-Авива до Москвы намечен на 1 мая. Стоимость билета 11 тысяч рублей.

Но до тех пор вернуться на родину можно лишь с пересадками (даже непрямые рейсы, через которые можно вернуться в Россию, сейчас большая редкость). Проанализировав расписание вылетов из Аэропорта Бен-Гурион, становится ясно, что ближайший маршрут с пересадкой намечен на 12 апреля.

В 05:05 рейс до Варшавы, затем трех часовая пересадка в Польше и вылет в Санкт-Петербург. А из Северной столицы легко можно добраться в любой город России на самолете или поезде. Стоимость перелета до Санкт-Петербурга с пересадкой составит порядка 22 тысяч рублей. Такие рейсы станут ежедневными до конца месяца.

Ситуация изменится в лучшую сторону в мае, когда «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» возобновят прямые рейсы в Москву. Стоимость билетов составит 12 – 15 тысяч рублей.