2020-04-04T14:46:14+03:00
Звезды

Лолита: «Чистила дома ящичек с лекарствами. Смотрю, а там наркотики!»

Певица развлекает карантинную Россию, появившись одновременно в трех youtube-шоу
Антонина ВЕТКИНА
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Певица развлекает карантинную Россию, появившись одновременно в трех youtube-шоуПевица развлекает карантинную Россию, появившись одновременно в трех youtube-шоуФото: Борис КУДРЯВОВ
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Похоже, Лолита целиком оправилась от недавнего развода с Дмитрием Ивановым. Выглядит свежо и бодро, похудела, до объявления режима самоизоляции плотно гастролировала как по России, так и за рубежом.

На днях автор youtube-канала «А поговорить?» Ирин Шихман выпустила двухчасовой фильм о Лолите, побывав вместе с ней на гастролях в провинции и поговорив с ней по душам. Среди прочего певица выдала настоящую бомбу: не называя своего последнего экс-супруга по имени, она фактически обвинила его в хранении и продаже наркотических веществ. Якобы в конце декабря Лолита устроила дома уборку и добралась до ящика с лекарствами. «Смотрю, там бумажки, раньше халва в таких была. Я их трогаю рукой. Смотрю, а это наркотики! - ошарашила Лолита. - И количество не для личного употребления! Не могу сказать, что он употреблял… А еще до этого я нашла в доме много одноразовых сим-карт. И какой-то пластилин. Позвонила адвокату — он сказал, что это тоже наркотик!»

Со слов Лолиты, она вызвала полицию, те сделали опись и предложили положить наркотики на место, чтобы поймать их владельца с поличным — квартира певицы оборудована видеокамерами. Наркотики вскоре пропали - певица уверяет, что на видеозаписи их забрала домработница и подложила в сумку массажистки — последняя, мол, была в свое время нанята на работу как раз по рекомендации супруга. Вдобавок, считает певица, бывший муж подменил ее лекарства на вредные вещества, чтобы они медленно умирала.

Поверить в этот наркодетектив сложно - хотя бы потому, что никакого уголовного дела нет. Лолита заявила, что не стремится посадить бывшего мужа, но ведь, если полиция в самом деле в курсе, дело было бы заведено независимо от желания певицы. Но как забавная треш-история — почему бы и нет? Домработницу, которая проработала у Лолиты 15 лет, она уволила — мол, та еще вдобавок воровала… ополаскиватель. Новую помощницу по хозяйству Лола нашла, организовав тестирование на детекторе лжи.

Второе явление певицы в интернет случилось в отвязном юмористическом шоу «А что было дальше?», которую ведут несколько комиков ТНТ-шного разлива с Нурланом Сабуровым во главе. Гостей там встречают легким матерком и всячески достают цепляющими репликами. Лолита с честью выдержала испытание и даже ответила, например, на вопрос, маленький ли у Александра Цекало был член. Наконец, Лолита появилась в очередном выпуске шоу «Плохие песни», где два участника поют дурашливо переделанные хиты, стремясь рассмешить соперника и не засмеяться самому.

Таким образом, Лолита внесла весомый вклад в дело увеселения россиян, запертых по своим квартирам и уже не знающим, чем заняться.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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