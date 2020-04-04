2020-04-04T14:55:05+03:00
Общество

Бастрыкин наградил медалями граждан за содействие следствию

Действия граждан помогли обезвредить преступников, которых уже изолировали от общества
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Метцель/ТАССАлександр Бастрыкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил жителей нескольких регионов страны ведомственными медалями “За содействие” и "Доблесть и отвага".

- Люди разных возрастов проявили бдительность, смелость и неравнодушие в ситуациях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье других граждан, сумели дать отпор преступникам, оказав при этом действенную помощь следователям в установлении обстоятельств совершенных преступлений, - отметил Бастрыкин.

Медали Следственного комитета России “Доблесть и отвага” удостоилась 13-летняя школьница из города Ак-Довурака Республики Тыва. В марте, когда девочка открывала дверь своей квартиры, ее толкнул через порог неизвестный мужчина, запер дверь и напал на нее. Школьница оказала активное сопротивление, сумела вырваться и выбежать на балкон, откуда стала кричать и звать на помощь прохожих. Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, мужчина выбежал из квартиры. В кратчайшие сроки нападавший был установлен и задержан и осужден за попутку изнасилования.

Оксана Доля из Костромской области награждена медалью "За содействие". Она проявила бдительность, помогла следствию указав на мужчину, который мог иметь отношение похищению девочки. Мужчина изначально отрицал свою причастность к преступлению, но имеющиеся у следствия данные свидетельствовали об ином. В ходе незамедлительных следственных действий пропавшая девочка была обнаружена живой по месту жительства указанного лица. Ему грозит 15 лет за похищение ребенка.

Награжденный медалью "За содействие" житель Красноярска стал очевидцем нападения и попытки убийства человека. Нападавший пытался завладеть автомобилем потерпевшего. Заметив подозрительную ситуацию на дороге, он остановился и тем самым спас жизнь другому человеку. Красноярец осознавал, что преступник, вероятно, вооружен и опасен, что существует угроза его собственной жизни и здоровью. Мужчина помог раненому потерпевшему добраться до медицинского учреждения, где пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Угонщик и уже отбывает назначенное судом наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Незамедлительная реакция, грамотные действия и небезразличие этих людей предотвратили угрозу жизни потерпевших. Их поступки заслуживают уважения и высочайшей оценки.

Также медалью "За содействие" СК России был отмечен труд ветерана следственных органов Александра Крошеницина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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