«Дом-2»: Карантин головного мозга

В далеком городе Кельн, за заборами, без связи с внешним миром, под присмотром множества камер, заперты люди. За ними наблюдают. Их кормят и поят. Их поведение - предмет споров и обсуждений. Они не знают ничего, что происходит за пределами их мира. Иногда, очень редко, им включают телевизор. Только чтобы сообщить что-то очень важное, случившееся там, за забором.

Они - герои проекта «Большой брат». По правилам у этих ребят нет ТВ, радио, телефонов, интернета.

И вот, когда мир охвачен «пандемией коронавируской инфекции», всех участников немецкого «Большого брата» (а этот проект показывали в 55 странах) собрали в одной комнате. Включили специально принесенный телевизор. И рассказали об Ухани, о больницах, которые строят за неделю, о вымирающих итальянских городах, о переполненных моргах в США, о десятках тысяч зараженных в их собственной стране...

Этот выпуск «Большого брата» смотрела вся Германия. Надо было видеть, как меняются лица участников. Как на глазах у них появляются слезы. Как рушится их (наш) мир. Но если у нас на осознание было все-таки несколько недель, у них несколько минут.

Участники шоу "Большой брат" узнают о ситуации с коронавирусом в мире .

Немецкие участники разбрелись по своим комнатам. Они остались в своей изоляции со своими страхами. Забирать их оттуда нет смысла - надо же что-то смотреть людям. Да и на карантин они, получается, сели задолго до всего остального мира. По контракту их «освободят» в июне, после 100 дней изоляции. А может и оставят «в домике», если признают это более безопасным.

Недалеко от Москвы, рядом с садовым товариществом «Филатов луг» тоже в изоляции живут герои реалити-шоу. Оно называется «Дом-2» и продолжается уже 16 лет. Герои этой программы имеют на руках телефоны, планшеты, компьютеры. В домах есть телевизоры. Никто не осудит их, если вдруг кто-то врубит радио. Там в принципе никто никого не осуждает. Избить могут, это да. Осудить едва ли. То есть ребята могли бы наблюдать за развитием эпидемии. Бояться вместе со всеми нами. От них не скрывают про Ухань, про итальянские городки и про американские морги. Они в курсе, скорее всего, что страна, наша страна, замерла в ожидании реальной опасности. Знают, вернее имеют возможность знать, о подвиге врачей, о тех рисках, которым сейчас подвержено наше общество.

И знаете что? Им плевать. Девчонки таскают друг друга за волосы, парни душат своих подруг, подруги в истерике громят мебель... В «Доме-2» традиционно много жрут. И, конечно, бросаются друг в друга едой. И стульями. Каждый выпуск обеспечил бы работой на месяц среднестатистическое РУВД. Но все так привыкли, что ни у кого нет мысли писать заявление.

«Дом-2» - совершенно идеальная модель на время самоизоляции. Закрытая территория, вечный карантин. Ребятам действительно можно не опасаться. Живи и радуйся. Они и радуются, потирая отбитые места и матерясь на соседей.

Если вдруг, на минуточку, не дай Бог, допустить, что эти шоу - «Большой брат» и «Дом-2» это модель нашего общества, становится немного страшно. Там, в «Большом брате», людей мгновенно пробило на искренние, человеческие эмоции. Тут, в «Доме-2» хоть война, хоть эпидемия, главное, чтоб кормили и девки рядом...

Мы такие? Нет. Хочется верить, что нет. Хотя легендарные шашлыки в первый теплый день «карантинных каникул» войдут в историю, как символ «одомодванивания» населения.

Участников «Дома-2» даже осуждать скучно. Добровольное погружение в мир деградации и бессмысленности - приятнейшее занятие. На первых порах. Но наблюдать за этим «Декамероном» XXI века жутковато. Им даже завидуешь, честно. Можно этому научиться? Не думать про карантин, про смерти, про экономический кризис, про то что старый мир летит ко всем чертям? Пей, гуляй, матерись.

Но, пожалуйста, не повторяйте эти трюки, исполнено профессионалами. Хочется верить, что путь к спасению все-таки в размягчении наших чувств друг к другу, в ответственности, в