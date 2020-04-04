«Я пережил лихорадку Эбола. Но я боюсь коронавируса». Американский врач - о борьбе медиков с COVID-2019

Эпидемия коронавируса вывела на передний план борьбы с распространяющейся инфекцией врачей. Американский доктор Крейг Спенсер пережил многое. Он является членом правления международной организации «Врачи без границ», возглавляет отдел, изучающий развитие системы неотложной медицины во всем мире, при Медицинском центре Колумбийского университета. В 2014 году Спенсер отправился в Западную Африку, чтобы бороться со вспышкой лихорадки Эбола.

Сейчас врач трудится в отделении неотложной медицины в одной из больниц Нью-Йорка, эпицентре эпидемии коронавирусной инфекции в США.

Однажды доктор Спенсер решил донести до интернет-пользователей, насколько опасен COVID-2019 для всего мира и как важно сейчас оставаться дом. О тяжелых буднях врач рассказывает в своем микроблоге в «Твиттере».

«Один день из жизни врача скорой помощи. Краткие сводки с передовой линии фронта COVID-2019.

Просыпаюсь в 6:30 утра. Главное - сварить побольше кофе, чтобы хватило на весь день, потому что все заведения рядом с больницей закрыты. «Старбакс» тоже закрыт. Вообще все закрыто.

Пока иду на работу, чувствую точно это утро воскресенье. Никого. Может быть, это из-за ледяного дождя. Или потому что еще слишком рано. В любом случае, это хорошо».

«Смена начинается в 8 утра. Поражаюсь, как преображаются спокойные утренние городские улицы. Яркие флуоресцентные огни скорых отражаются во всех зеркальных поверхностях.

Слышна какофония кашля.

Ты останавливаешься.

Надеваешь маску.

Входишь в приемный покой.

Беру данные у предыдущей смены. Все пациенты почти что одинаковые: кашель, одышка, температура. Врачи очень обеспокоены здоровьем одного больного. Он сильно задыхается, уже на максимальном количестве кислорода (подключен к ИВЛ), но все еще часто дышит».

«Сообщают, что привезли пациента, у которого подтвержден коронавирус. Спешу к нему. А там еще больные, им плохо, их тошнит. Их тоже нужно поставить на кислородное обеспечение.

Два пациента рядом друг с другом в одной палате. Обоим ставим дыхательные трубки. А это еще нет и 10 утра».

«Где-то после полудня понимаю, что во рту и капли воды не было. Боюсь снять маску. Это единственное, что меня защищает. Конечно, я понимаю, что могу продержаться и дольше: в Западной Африке во время бушующей лихорадки Эбола я провел без воды несколько часов в раскалившемся от жары защитном костюме. Еще один пациент…».

«Ближе к вечеру понимаю, что хорошо бы и поесть. Ресторан через дорогу закрыт. И правильно, что закрыт. К счастью, открыта больничная столовая. Беру что-нибудь, иду мою руки (дважды), осторожно снимаю маску и ем максимально быстро. Возвращаюсь в отделение. Надеваю маску. Вхожу».

«Почти все, кого я вижу сегодня, похожи друг на друга. Мы надеваем халаты, очки и маски. И носим их весь день. Это единственный способ оставаться в безопасности. Куда подевались все сердечные приступы? Пациенты с аппендицитом? Сейчас все больные - с COVID-2019.

Когда у нашей бригады заканчивается смена, мы подписываем обходной лист и передаем его следующей бригаде. За последнюю неделю мы уже выучили наизусть характерные признаки COVID-2019: низкий уровень кислорода, лимфопения (снижение в крови уровня лимфоцитов, отвечающих за иммунитет), повышенный уровень Д-димера (показывает, что в организме идет массивный тромбоз и внутрисосудистое свёртывание крови).

Начинаю беспокоиться о своих друзьях, которые живут без средств индивидуальной защиты. А в больницах тем временем заканчиваются аппараты искусственной вентиляции легких».

«Выхожу и снимаю маску. Чувствую себя голым и беззащитным. Дождь все еще идет, но очень хочется идти домой пешком. Так я себя чувствую безопаснее, чем в метро или автобусе. Тем более, людям нужно рассредоточиться. Улицы совершенно пустые. А внутри общественного транспорта совсем иначе. Может, люди просто не знают об этом?».

«Начинаю размышлять о том, что понять, насколько все плохо на самом деле и насколько будет плохо в будущем, довольно трудно. Если всё, что вы видите, это пустые улицы, то в больницах врачи в полной боеготовности.

У нас кончаются аппараты ИВЛ.

Сирены машин «скорой помощи» не смолкают.

Все пациенты, которых мы наблюдаем сегодня, заразились неделю назад или чуть раньше. Несомненно, эти цифры возрастут, как это произошло за последние дни. За неотложной помощью будут обращаться еще больше людей. Еще больше пациентов окажутся подключенными к ИВЛ.

Мы слишком поздно стали выявлять этот вирус. Единственное, что мы можем сделать, это замедлить его распространение. Вирус не может передаваться людям без прямого контакта с инфицированным. Поэтому оставайтесь дома. Социальное дистанцирование - это единственное, что может спасти нас сейчас.

Меня волнует в данный момент не столько экономический кризис, сколько наша способность спасать человеческие жизни».

«И еще. Послание от организации «Врачи без границ»: Спасибо всем медработникам во всем мире, которые неустанно трудятся, чтобы спасти жизни людей. Все, кто может, оставайтесь дома, будьте в безопасности».