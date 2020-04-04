Катя IOWA - о концерте из самоизоляции: Улыбаться сейчас нужно, чтобы предотвратить хаос

А помните, ребята, как мы на концерты любимых групп ходили? Москвичи, бывало, сетовали, что всем хорош Crocus City Hall, но очень уж от центра далеко. Теперь иные времена: концерты, если и проходят, то в онлайн-режиме: музыканты где-то собираются вместе перед камерами, а зрители остаются на своих диванах. Но группа IOWA («Улыбайся», «Маршрутка», «Бьет бит», «Маяки») задумала что-то совсем необычное: во время их концерта 5 апреля всем музыканты останутся у себя дома. В прямом эфире шоу покажет видеоплатформа Premier. Вход свободный! О концерте и о том, как она переносит самоизоляцию, «КП» рассказала солистка IOWA Катя Иванчикова.

- Катя, когда у вас был последний концерт со зрителями в зале?

- Кажется, что этот карантин длится вечно! Большой классный концерт был в «Зарядье» - после Нового года еще, перед отпуском. Мощный, было очень много людей, и эта зимняя праздничная атмосфера… Было безумно холодно, но люди танцевали, подняв руки. Меня удивило, что все так колбасились. Это оставило след. А перед карантином был в Красноярске классный концерт, тогда мы впервые выступали за пленкой. Ее вывесили, чтобы мы не замерзли. А люди потом писали: «Вот это меры предосторожности! От вируса защищаетесь!» Но нет, это было не от вируса.

- Вы подсчитывали, сколько на данный момент уже не состоялось концертов и какие убытки вы понесли?

- Это, наверное, плохо, но я как-то не опираюсь на цифры. Я больше эмоционально все переживаю. Хорошо, что у нас есть интернет — все там общаются, и кажется, нет этой изоляции друг от друга. Вот мы вчера с Лизой (Ёлкой) выходили в прямой эфир. И не смогли поговорить даже пять минут, потому что все время вылетали - все теперь в прямых эфирах [интернет перегружен].

- Где вы находитесь прямо сейчас?

- В Питере. Не успели переехать в новую квартиру. Остановили все производства. Сидим в своей старой квартире. Я думала, что буду читать каждый день, учиться, что-то постигать. Но на самом деле мне вообще не хватает времени. С утра до вечера что-то снимаю - для телевидения, для разных порталов, для радио что-то надо записывать. Играем песни, поддерживаем людей. Постоянные съемки на дому.

Во время шоу в прямом эфире каждый из музыкантов будет находиться у себя дома

- Каким мерам предосторожности вы следуете?

- Мы купили классные черные резиновые перчатки. они подходят подо все. В них выходим и выбрасываем после того, как вернулись домой. И антисептики используем постоянно.

- У вас нет ощущения нереальности происходящего?

- Удивительное ощущение... Пограничное состояние между концом света и... праздником.

- Праздником?!

- В том плане, что сейчас все объединяются и что-то делают вместе. Мы не хотим поддаться панике. Все время ждешь, что через секунду позвонят и скажут: срочно надо записать песню, прислать туда-то, портал такой-то хочет онлайн-трансляцию прямо сейчас. Происходят коллаборации, которые в обычное время не происходили бы. Самое страшное - когда у тебя отнимают твое дело. Я сочувствую людям, которые оказались сейчас без работы, без денег. Несколько дней назад мне написал маленький мальчик: «Я хочу продать свою картину, чтобы мама заплатила за коммунальные услуги». Это ужас. Я разместила его послание, и несколько моих друзей тоже. Люди перевели этому мальчику денег. Но таких мальчиков, которые размышляют, как помочь своим родителям, много. И родителей, которые думают: «Чем я буду кормить своих детей?». Мы пытаемся помогать на разных уровнях. Я попечитель фонда «Доброделы», он находится в Питере. Мы пытаемся подключиться к движению, которое призывает поддерживать благотворительные фонды, помогающие разным слоям общества. Если эти фонды исчезнут, совсем будет туго. Мы должны сейчас поддерживать друг друга. Не только песнями и концертами, но и понимать, куда еще нужно направить свои силы, чтобы те или иные организации не исчезли.

Солистка IOWA Катя Иванчикова

«Человек в химзащите проверял, как все будет работать»

- Что касается концерта - что это будет? Вы соберетесь группой где-то в студии и оттуда будет вестись трансляция?

- О, это будет очень интересно. На стенах в моей спальне будет видеомэппинг. Будем рассказывать какие-то истории. Вести концерт будет [теле- и радиоведущий, комик] Андрей Родной. Будет много сюрпризов, включений.

- То есть вы у себя будете дома находиться?

- Да-да-да. Когда-то у меня были эфиры [в инстаграме] «С Катей на кровати», а сейчас, можно сказать, будет продолжение. На стенах — мэппинг, я буду петь на кровати, Леня (Леонид Терещенко, гитарист и автор песен IOWA, муж Кати. - Авт.) будет играть в другой комнате. Бас-гитарист - у себя на студии. А наш Вася, барабанщик, будет у себя дома играть на барабанах.

- А разве можно это все синхронизировать?

- Конечно, звукорежиссер с ума сойдет, но мы уже все синхронизировали. Так никто не делал вообще. А мы попытаемся. Это будет живой звук. Будут, конечно, подклады, потому что есть определенные звуки, которые нельзя вживую сыграть. Электронщина определенная, как это в альбоме звучит.

- Вы уже все протестировали, это работает?

- Да, к нам приходил человек в химзащите - вымерял стены, проверял, как все будет работать. Очень необычно.

- Что будете играть?

- Сыграем кое-что из старого, чтобы мы смогли петь вместе со зрителями, чтобы они это узнали. И, конечно, песни из нового альбома #людимаяки. Будет несколько песен в акустике - под гитарку с Леней сделаем. А какие-то будут с ребятами.

«Мы начнем ценить эту мирную жизнь»

- Когда, дай бог, кончится карантин и мы вернемся к мирной жизни, что вы сделаете в самую первую очередь?

- Удивительно: мы всего несколько дней посидели дома, а уже задаемся этим вопросом... В первую очередь мы начнем ценить эту мирную жизнь. Все поедут за город на природу. Это время нам дано, наверное, для того, чтобы мы все уделили время своей семье. Нам предстоит понять ценность всего, что у нас есть. Мир уже не будет прежним. А мы будем настраиваться на тур по России. Я очень хочу этого. Будем снимать клипы. Сейчас такой возможности нет. Перед карантином, в начале февраля, успели снять клип в Испании. А потом эта вся история началась. Сейчас думаем: в этом месяце выпустить или уже до мая подождать.

- Один из ваших хитов, прозвучавший, кстати, в массе фильмов, призывает улыбаться. Как заставить себя улыбаться, когда, в общем-то, становится страшно?

- Все это так беспокоит, что у тебя сердце колотится, падает дух, иммунитет, ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. И от беспомощности ты просто сгораешь. Но при этом ты делаешь плохо и себе, и близким, которые за тебя переживают. Конечно, нужно взять себя в руки и несмотря ни на что пытаться улыбаться. Улыбка – это такое впрыскивание в кровь серотонина. Работает механически: улыбаешься, и что-то внутри срабатывает. Улыбаться нужно и для тех, кто рядом с тобой. Контролировать ситуацию ты можешь через ее восприятие. Мне много сообщений присылают люди с просьбой что-нибудь записать на видео и просто улыбнуться. Значит, это работает. Это важно людям, когда кто-то рядом улыбается. Значит, все хорошо, мы еще можем оставаться в таком состоянии покоя. Самое страшное – когда напуганные люди перестают быть людьми. Тогда они бросают камни в окна приезжающему автобусу со такими же людьми (так было на Украине в поселке Новые Санжары, когда в местный санаторий везли на карантин группу граждан, вывезенных из китайского Уханя. - Авт.). Тогда начинается хаос. А улыбаться нужно для того, чтобы предотвратить этот хаос.

Необыкновенный концерт из самоизоляции группы IOWA в прямом эфире. Воскресенье, 5 апреля, платформа Premier, 17.30 мск. Бесплатно!

Как смотреть: на сайте www.premier.one, либо заранее установите и активируйте приложение Premier на вашем smart-телевизоре или смартфоне (iOS, Android).