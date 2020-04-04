Группа IOWA даст бесплатный онлайн-концерт

В воскресенье, 5 апреля, группа IOWA даст часовой бесплатный концерт в прямом эфире видеоплатформы Premier. Обычные концерты в связи с пандемией коронавируса давно запрещены и онлайн-концерты постепенно становятся привычным делом. Однако воскресный концерт IOWA обещает стать беспрецедентным событием: все четверо участников группы будут находиться у себя дома, а звукорежиссер и режиссер будут сводить звук и картинку воедино. Таким образом в шоу красноречиво визуализируется главный слоган фронта борьбы с инфекцией: «оставайся дома».

Группа рассчитывает устроить не камерный квартирник, а полноценное шоу, хоть и в онлайн-формате. Солистка IOWA Катя Иванчикова рассказала в интервью «КП», что петь будет, находясь прямо в спальне своей питерской квартиры. Стены комнаты будут использоваться как поверхность для видеомэппинга, планируются прямые включения гостей шоу. Вести концерт будет комик Андрей Родной.

Рассуждая о сложившейся во всем мире обстановке в связи с коронавирусом, солистка группы отметила, что главное ощущение, которое сегодня испытывает практически каждый, это беспомощность: «ты понимаешь, что ничего не можешь сделать».

«При этом ты делаешь плохо и себе, и близким, которые за тебя переживают. Нужно взять себя в руки и несмотря ни на что пытаться улыбаться. Работает механически: улыбаешься, и что-то внутри срабатывает», - считает Иванчикова.

Цель концерта - взбодрить всех поклонников группы, которые, как и все россияне, несколько приуныли, будучи запертыми в четырех стенах. Бесплатный концерт группы IOWA пройдет 5 апреля, платформа Premier, в 17.30 по московскому времени. Смотреть его можно прямо на сайте www.premier.one, либо заранее установив приложение Premier на smart-телевизоре или смартфоне.