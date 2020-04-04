Максим Виторган — подписчикам в инстаграме: «Мы вас скормим свиньям!»

Гроза московских режиссеров, считающий себя актером Максим Виторган известен в творческой среде взбалмошностью. Много спорит, часто недоволен, переписывает сценарий, снисходительно ведет себя по отношению к обслуживающему персоналу, потому и предложений в кино и сериалы практически нет (последние работы датированы 2018 годом).

Но в последнее время Максим как с цепи сорвался. Виной тому, конечно, карантин. Не сильно востребованный и без пандемии Виторган в четырех стенах буквально сгорает от безделья и развлекает себя тем, что по вечерам вступает в переписку со зрителями в инстаграме, подначивая, а зачастую и оскорбляя их на ровном месте.

Совсем недавно Виторган досмотрел провокативный сериал «Колл-центр» (PREMIER) и очень постарался написать развернутый и насыщенный образами отзыв. Почти как настоящий кинокритик.

- Я достаточно тяжело «входил» в сериал, - признался актер в инстаграме. - Уже приходило на ум словосочетание «жанровое кино». Обычно оно приходит, когда надо объяснить себе, почему не трогает. И пока оно приходило на ум (или туда, где он должен был бы быть), я обнаружил себя на диване, поджавшим ножки, с искажённым лицом, высунутым языком и держа руками собственную голову, чтобы она не отвалилась из-за перекатывающихся внутри шариков от стропона (орфография и пунктуация автора — Ред.), естественно. (Опять не пытайтесь понять, пока не посмотрели). Короче, немедленно расскажите мне о чем второй сезон, иначе, дорогие Лёша и Наташа, выбирайте в какой серии в сами хотели бы оказаться! Я теряю самоконтроль. Я уже звоню вам в колл-центр...

Разумеется, Виторган ждал, что все оценят порыв креатива и слог. Так оно и вышло — актеры «Колл-центра» Никита Тарасов и Сабина Ахмедова, а еще режиссер Наталья Меркулова поблагодарили коллегу за лестные слова. Но были и те, кто усомнились в гениальности проекта. Тут-то коварный коронавирус, сыгравший злую шутку с психикой многих людей, и проявил себя через Виторгана.

Сын советского актера и бывший муж Ксении Собчак весьма экстравагантно общается со зрителями в инстаграмеФото: Скриншот сайта

- Мы вас скормим свиньям! - ответил актер девушке Юлии из Петербурга, которая написала, что «Колл-центр» лично для нее оказался худшим сериалом.

- Уж лучше свиньям, - послушно согласилась подписчица без перехода на личности. - Чем второй сезон этого г... смотреть.

- Это вы так говорите, пока не чувствуете, как они вгрызаются в вашу плоть, и вы становитесь кормом, - не унимался актер, видимо, так и не вышедший из образа Короля Лира. Звучало уже более чем жутковато. Даже преданные поклонники, задаривающие лайками любой комментарий кумира, поостереглись поддержать такой выпад.

- Конечно, это все субъективно, - мягко ушла от конфронтации Юлия. - Но я свою точку зрения высказала. Как говорится, ничего личного.

Мягко ушла от конфронтации ЮлияФото: скриншот сайта

И поставила примирительный смайлик.

Но было поздно.

- Из вашей точки зрения мы сделаем поросятам игрушку-пищалку, - ответил победитель Константина Богомолова.

Но было поздноФото: скриншот сайта

Вообще, это фирменный стиль Виторгана в общении с несогласными. Завсегдатай Болотной площади, борец за права угнетенных режимом, пенсионеров, свободу и этику, он имеет привычку бесцеремонно и походя пнуть или полить помоями рядовых зрителей, чаще всего женщин, которые позволяют себе высказывать частное мнение в гостях у Виторгана (актер считает открытый интернет-аккаунт «личной страничкой», где именно он устанавливает правила). Почему-то Максим решил, что каждый, кто оставляет НЕлестный комментарий под его постами, алчет хайпа и кусочка его спорной популярности.

Может быть, карантин сыграл злую шутку и занес «льдинку» в глаз актера, а может и новое увлечение. Четыре дня назад Максим признался, что перешел с белого вина на красное.

Как известно, белое любят дамы — за легкий вкус и минимальные побочные эффекты. Зато красное, как известно, «пьянит быстрее», и стабилизирует уровень холестерина в крови. Максиму Виторгану, который всю жизнь ведет неравный бой с животом, очевидно, не хватает этих опций, вот и скрашивает серые квартирные будни красненьким во время работы с подписчиками в инстаграме. По крайней мере, выпады про скармливание женщин свиньям хотя бы теоретически можно оправдать неадекватностью из-за запоя.

- Как дальше жить?! Не лучшее время для такого увлечения, понимаю, но сам справиться не могу! - признался в пагубной зависимости Виторган.

Пожелаем актеру скорее вернуться в мир, где свиней кормят силосом и отрубями, а не подписчицами из Петербурга.