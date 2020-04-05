Число заболевших коронавирусом в России на 5 апреля 2020 увеличилось до 4 731 человек
За последние сутки коронавирус выявили еще у 582 россиян. Больше всего заболевших в Москве (434) и Московской области (49). Общее число заболевших к этому моменту составляет 4 731 человек, сообщает оперштаб.
С начала пандемии в России успешно излечились 333 человека. За это же время умерло 43 человека. В последние сутки - девять. При этом врачи во всех уголках страны продолжают брать тесты у людей с симптомами заболевания. По последним данным, проверку прошло больше 630 тысяч человек. 85 регионов объявили режим повышенной готовности. Коронавирус обнаружен в 78 субъектах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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