Онлайн и телевизор: Как в этом году православные встретят Пасху

В период карантина перед непростым выбором встали православные христиане. С одной стороны, жизнь верующего и воцерковленного человека невозможна без литургии, исповеди и причастия (если, конечно, только не «бог в душе» и «посредники не нужны»). С другой, — в разгар пандемии коронавируса оставаться дома не только предписывает закон и настоятельная просьба президента России, но и здравый смысл. Лучше пересидеть и не заразить/не заразиться, чем рискнуть и увеличить шансы вируса на распространение.

Именно поэтому в РПЦ сейчас разрабатываются пути решения. Пока что каждый приход решает проблему по-своему. В некоторых храмах количество служб сильно сокращено. В некоторых они продолжаются, однако прихожанам разрешено наблюдать и участвовать в литургиях дистанционно — из церкви ведется трансляция в фейсбук или инстаграм, после чего людей приглашают на причастие без исповеди. В виде исключения.

Интереснее всего в этой ситуации, как пройдет встреча Пасхи — главного христианского праздника. У православных в этом году она приходится на 19 апреля, у католиков — на 12 апреля. Праздник традиционно собирает миллионы людей по всей России и накануне, в день Великой Субботы, когда освящают куличи, творожные пасхи и яйца, и в ночь на службе. Но что, если COVID-19 окажется настолько привязчивой заразой, что и до мая продержит русских людей по домам? Тогда на помощь придет телевидение! И интернет, конечно.

Не стоит считать христианство — дремучей и отрицающей историю и ход времени религией. Для укрепления веры и стяжания святого духа хороши разные средства. Высокотехнологичные в том числе. Именно поэтому для людей, которые не могут посещать храм, ведутся телетрансляции литургий (канал «СОЮЗ»), а некоторых верующих по тем же самым причинам исповедуют онлайн.

Так, в ночь на Пасху обычно Первый канал дает трансляцию богослужения из Храма Христа Спасителя, а Пятый канал — из Казанского собора Петербурга. Не исключено, что и в этом году все пойдет по аналогичному сценарию, только с оговорками: например, верующим разрешат не приходить на Крестный ход и Великую Пасхальную Вечерню, и помолиться дома у телевизора. В условиях изоляции.

При этом куличи, скорее всего, осветят, но в условиях повышенной стерильности. Архиерей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион провел прямую линию с верующими и сообщил, что в этом году Церковь вынуждена пойти на беспрецедентные меры: Синод как раз договаривается о финально сценарии празднования Пасхи.

По словам священника, скорее всего, празднование пройдет в дистанционном формате: прийти в храмы у прихожан не получится, смотреть богослужения придется по телевизору или онлайн. Чтобы успокоить православных, которые могут посчитать свое отсутствие на Пасхальной службе грехопадением, митрополит Иларион процитировал фрагмент Евангелия от Матвея: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Кроме того, священник не исключил того, что исповедь может происходить по телефону и скайпу. Все-таки ситуация в мире, мягко говоря, необычная.