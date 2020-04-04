2020-04-04T19:43:35+03:00
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Из-за взрыва в Орехово-Зуеве повреждено 10 квартир

Два человека погибли, пострадали шестеро. Пострадавших будут размещать в местах временного пребывания
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Взрыв в жилом доме произошел сегодня, по предварительным данным, из-за неисправной газовой колонки. Фото: Антон Рябов.Взрыв в жилом доме произошел сегодня, по предварительным данным, из-за неисправной газовой колонки. Фото: Антон Рябов.
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Губернатор Московской области взял под контроль ситуацию со взрывом в Орехово-Зуеве. По поручению Андрея Воробьева на место ЧП отправлен начальник регионального МЧС. Глава муниципалитета должен разместить пострадавших в местах временного пребывания. Они будут обеспечены всем необходимым.

Взрыв в жилом доме произошел сегодня, по предварительным данным, из-за неисправной газовой колонки. Разрушены межэтажные перекрытия. Повреждено 10 квартир. Два человека погибли, пострадали шестеро. Более двухсот человек спасатели эвакуировали.

Два человека погибли, пострадали шестеро. Фото: Антон Рябов.

Два человека погибли, пострадали шестеро. Фото: Антон Рябов.

Кроме того губернатор, который также приехал в Орехово-Зуево, рассказал, что несколько человек пока не найдены. Неизвестно, находились ли они дома в момент обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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