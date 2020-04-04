2020-04-04T20:46:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус будут искать в канализации – чтобы проверить, полезна ли самоизоляция

Благодаря анализу сточных вод можно точно оценить масштаб распространения болезни
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Если регулярно проверять канализацию, “поймать” вторую волну можно раньше, чем люди начнут болетьЕсли регулярно проверять канализацию, “поймать” вторую волну можно раньше, чем люди начнут болетьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для борьбы с пандемией все средства хороши. Ученые готовы сделать тест на nCovid-19 даже городской ...канализации. Нет, там вряд ли есть живые вирусы, которыми можно заразиться. Дело в другом.

Почти полтора десятка исследовательских центров во всем мире занялись странными, на первый взгляд, анализами. Вместо того, чтоб тестировать на коронавирус людей (или хотя бы кошек с собаками), они ищут следы заразы в сточных водах. В Нидерландах, Швеции и США уже нашли.

Зачем это – ученые объяснили в статье, опубликованной в журнале Nature.

Во-первых, чтобы оценить, сколько в городе, регионе, стране человек реально заражены коронавирусом. Тесты успевают делать далеко не всем, а следы SARS-CoV-2 (а именно генетический материал, РНК вируса) остаются в моче и кале.

Во-вторых, чтобы понять, насколько эффективны карантин и самоизоляция – то есть уменьшается ли число носителей вируса.

В-третьих, чтоб не проморгать вторую волну эпидемии.

Очистные сооружения перерабатывают сточные воды примерно миллиона жителей, объясняет детали Гертьян Медема, микробиолог из Института исследований воды в Ньивегейне (Нидерланды). “Система здравоохранения видит только вершину айсберга”, - признает ученый. А благодаря анализу сточных вод можно точно оценить масштаб эпидемии, с учетом того, что у многих болезнь может протекать вообще без симптомов или в легкой форме, и тест им никто не делает.

Как собираются это сделать? Посчитать, уж простите за подробности, сколько РНК вируса выделяется вместе с экскрементами одного больного. Соотнести с содержанием генетического материала в сточных водах – и понять, сколько людей в популяции заражены (примерно, разумеется).

Мониторинг сточных вод на предмет коронавирус поможет понять, реально ли помогает самоизоляция, карантин и другие меры, уверен Чарльз Джерба, микробиолог из Университета Аризоны. Всех людей не протестирует (во всяком случае, быстро) – а тут сразу будет видно, уменьшается ли концентрация вируса.

Это сейчас. А когда с пандемией справимся, городскую канализацию надо будет регулярно проверять на наличие РНК коронавируса. Если появится – это тревожный сигнал: возможно, началась вторая волна заражений, говорит Ана Мария де Рода Хусман, инфекционист из Национального института гигиены и окружающей среды Нидерландов. Институт уже и раньше мониторил таким образом ситуацию с норовирусом, полиовирусом и корью.

Ана Мария и ее коллеги полезли в канализацию за SARS-CoV-2 сразу же после того, как в Нидерландах был зафиксирован первый случай. Всего через 4 дня РНК вируса обнаружили в сточных водах амстердамского аэропорта Схипхол. Сейчас исследователи планируют исследовать отходы в столицах всех 12 провинций королевства, а также в нескольких городах, где до сих пор нет ни одного подтвержденного случая новой болезни (вот и проверим, а правда ли ее там нет!)

Следы SARS-CoV-2 в экскрементах можно обнаружить уже на 3-й день после того, как человек подхватил вирус – то есть раньше, чем появляются первые симптомы (у большинства зараженных это происходит на 5 – 12-й день), добавляет Тамар Кон, вирусолог из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне.

Так что да – если регулярно проверять канализацию, “поймать” вторую волну можно раньше, чем люди начнут болеть. И вовремя среагироать. А то, что коронавирус может стать сезонным, прогнозируют многие исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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