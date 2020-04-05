2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 5 апреля 2020: президент устроил акцию поддержки заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 5 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: Эдуард ФадюшинФото: Эдуард Фадюшин
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Число заболевших в Индии перешло отметку в 3000 человек, за сутки зафиксировали еще 23 инфицированных, итого 3082 зараженных. В активной фазе болезнь протекает у 2767 человек. Пациентов в тяжелой форме на настоящий момент нет. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 5 апреля 2020 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести акцию в поддержку больных COVID-19: участникам нужно зажечь свечи и включить фонарики на телефонах на 9 минут. Флешмоб пройдет сегодня, 5 апреля, в 21:00 по местному времени. При этом Нарендра Моди попросил граждан не создавать толпы во время акции.

Между тем, 7000 рыбаков в индийском штате Гуджарат не могут покинуть порт из-за пандемии коронавируса. На время карантина в стране закрыли внутренние границы — попасть из одного штата в другой невозможно. Пока что рыбаки живут на суднах, а работодатели снабжают их всем необходимым для жизни. Когда в стране вводились ограничения, рыбаки в это время были в открытом море, а вернулись, когда уже не было возможности покинуть штат. Приехать домой они смогут после окончания карантина, который продлится до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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