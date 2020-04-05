Коронавирус в Доминикане, последние новости на 5 апреля 2020: власти хотят продлить чрезвычайное положение

За последние сутки в Доминикане не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом и ни одной смерти. Общее число заболевших составляет 1488 человек. За весь период умерли 68 пациентов, 147 находится в критическом состоянии. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 5 апреля 2020 года.

В республике продлят комендантский час еще на 15 суток, чтобы снизить количество заболевших коронавирусом. В указе о продлении ограничительных мер президент Доминиканы Данило Медина просит граждан следовать рекомендациям: чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в два метра и реже выходить из дома. Также Данило Медина обратился к Национальному конгрессу с просьбой продлить чрезвычайное положение на 25 дней. Из-за действующих запретов другие страны не могут вернуть своих граждан, границы республики закрыты. Продление ЧП может усугубить положение иностранных туристов, которые все-таки остались в стране.

Комендантский час действует в стране уже две недели, жителям запрещено находится на улице после пяти часов вечера. За соблюдением ограничений следят стражи правопорядка, которые уже задержали более 20 тыс. нарушителей. Перед объявлением ЧП власти республики приняли решение вернуть иностранцев на родину.