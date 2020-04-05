Коронавирус в Казахстане, последние новости на 5 апреля 2020: 531 зараженный, уже пятеро погибших
На сегодня, 5 апреля, количество погибших пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане составило 5 человек. За минувшие стуки скончались еще двое заболевших.
Последние новости о коронавирусе в Казахстане – за прошедший день выявлено еще шесть новых случаев Covid-19.
Из них в столице - Нур-Султане – три человека, в Кызылординской области -двое, в Жамбылской области – один зараженный. Эти данные сообщили в минздраве Казахстана. Теперь случаи заражения официально зарегистрированы во всех регионах страны.
Всего зараженных теперь 531 человек. Прирост за сутки составил 67 зараженных – это один из самых больших скачков по числу заражений коронавирусом в Казахстане.
На лечении сейчас 484 человека, состояние шеасти из них расценивается медиками как критическое.
Число выписанных и выздоровевших больных за сутки остается неизменным – с вирусом справились 36 жителей Казахстана.
География заражения коронавирусом – где выявлены случаи Covid-19 в Казасхстане:
В Нур-Султане - 219 случаев,
в Алматы - 110,
в Кызылординской области - 30,
в Карагандинской - 27,
в Северо-Казахстанской области - 25,
в Туркестанской области - 23,
в Атырауской области - 22,
в Акмолинской области - 20,
в Шымкенте - 13,
в Жамбылской области - 11,
в Алматинской области – 10,
в Актюбинской области - 10,
в Восточно-Казахстанской области - 4,
в Мангистауской области - 3,
в Западно-Казахстанской области - 2,
в Костанайской области – 1,
в Павлодарской области - 1.
Напомним, в Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин, в апреле карантин ввели еще в ряде городов, таких как Семей и Усть-Каменогорск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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