2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 5 апреля 2020: 531 зараженный, уже пятеро погибших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 5 апреля 2020 года
Александр Уриевский
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Семей (Семипалатинск), КазахстанСемей (Семипалатинск), КазахстанФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На сегодня, 5 апреля, количество погибших пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане составило 5 человек. За минувшие стуки скончались еще двое заболевших.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане – за прошедший день выявлено еще шесть новых случаев Covid-19.

Из них в столице - Нур-Султане – три человека, в Кызылординской области -двое, в Жамбылской области – один зараженный. Эти данные сообщили в минздраве Казахстана. Теперь случаи заражения официально зарегистрированы во всех регионах страны.

Всего зараженных теперь 531 человек. Прирост за сутки составил 67 зараженных – это один из самых больших скачков по числу заражений коронавирусом в Казахстане.

На лечении сейчас 484 человека, состояние шеасти из них расценивается медиками как критическое.

Число выписанных и выздоровевших больных за сутки остается неизменным – с вирусом справились 36 жителей Казахстана.

География заражения коронавирусом – где выявлены случаи Covid-19 в Казасхстане:

В Нур-Султане - 219 случаев,

в Алматы - 110,

в Кызылординской области - 30,

в Карагандинской - 27,

в Северо-Казахстанской области - 25,

в Туркестанской области - 23,

в Атырауской области - 22,

в Акмолинской области - 20,

в Шымкенте - 13,

в Жамбылской области - 11,

в Алматинской области – 10,

в Актюбинской области - 10,

в Восточно-Казахстанской области - 4,

в Мангистауской области - 3,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Костанайской области – 1,

в Павлодарской области - 1.

Напомним, в Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин, в апреле карантин ввели еще в ряде городов, таких как Семей и Усть-Каменогорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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