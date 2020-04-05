Тошнит от богатых соотечественников с советами: что вы там ноете о деньгах, когда речь идёт о жизнях?

Что-то меня от всего этого тошнит, ребята! Сначала, когда получала в личку сообщения с возмущенными криками о помощи из райских стран, глубоко сочувствовала. Мы, бедные застрявшие российские граждане на Сейшелах, или в Перу, или в Кении! А вы журналист и обязаны нам помочь. Потом вступаешь в переписку и выясняешь, что люди эти уже лет десять живут в прекрасных местах, а сейчас требуют непременно бесплатный самолет и желательно команду врачей. Мало ли что! Учитывая, что в мире свыше двухсот признанных стран, Россия должна как минимум послать двести самолетов.

Еще больше тошнит от поучений богатых соотечественников, живущих на виллах и дающих нам свысока советы: что это вы там ноете о деньгах, когда речь идет о жизнях! Сидите дома и не жалуйтесь! Или поезжайте на свою дачу, как все НОРМАЛЬНЫЕ люди. (Они не в курсе, что дачный сезон не начался, что у большинства россиян нет дач, а если есть, это просто деревянные домики и туалет на улице. Жить там нельзя. Шесть соток - это место заготовок на зиму и летних вылазок для бледных городских детей).

И самое противное: эти богатые соотечественники зубы и более серьезные болячки предпочитают лечить на родине, потому что уже всерьез познакомились с местной медициной. На родине (в "грязной Рашке") оказывается дешевая стоматология, и врачи профессиональные, и операции либо бесплатные, либо дешевые по сравнению с заграничными ценами. И у суровых на вид врачей - душевное отношение. Помню, как моя подруга шесть часов орала от боли в испанской больнице с дорогущей(!) страховкой из-за остановки отхода мочи. Если сразу не вставить катетер, моча поднимается вверх, боли адские. И к ней никто не подходил. И она сказала: уж если лечиться, то только дома. Там хоть люди, а не звери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770812" frameborder="0"></iframe> Карантин в Индии: За выход на улицу бьют палками.Считаете, что у нас карантин жёсткий? А в Индии по домам заперты 1,3 млрд человек. Тех из них, кто без крайней нужды выходит на улицу, избивают палками. Наказания не избежать никому - ни женщинам, ни иностранцам…

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