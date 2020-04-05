Коронавирус в Армении, последние новости на 5 апреля 2020: 770 зараженных, за сутки 34 новых больных

На 5 апреля в Армении тесты на коронавирус подтвердили заболевание еще 34 человек. Вместе с поступившими в клиники ранее общее число заразившихся Covid-19 теперь 770 человек.

За последние двое суток статистика смертей от нового вируса не росла и по прежнему составляет семь смертей.

Медики наблюдают сейчас за состоянием 720 зараженных пациентов. К сожалению, сразу 30 из них находятся в критическом состоянии.

Количество выздоровевших по-прежнему на уровне 43 человек.

Напомним, в Армении с 16 марта введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Пока он действует до 14 апреля. Ограничена работы большинства предприятий, введены ограничения на передвижения людей.

Между тем, на специальный счет, который открыл минфин Армении поступило почти 2 млн средств от населения и организаций в перерасчете на доллары США.

Счет «Финансовая поддержка из пожертвований физических лиц и организаций государству для обеспечения профилактики и победы над коронавирусной инфекцией (COVID-19)» открыт минфином для поддержки усилий минздрава.