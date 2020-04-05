Коронавирус в Португалии, последние новости на 5 апреля 2020: 266 человек скончались, 251 - в критическом состоянии

На 5 апреля 2020 года в Португалии уже более тысячи зараженных коронавирусом - 10 524 случая.

Только за последние сутки число заболевших выросло на 638 человек.

COVID-19 в Португалии унес жизни уже 266 человек, только за последние сутки скончались 20 зараженных.

Медики работают с 10 183 пациентами, из которых 251 человек уже в критическом состоянии.

В Португалии фиксируют, что между датой первых симптомов и датой смерти у погибших от коронавируса проходит, в среднем, 8 дней. Средний возраст умерших у женщин составляет 85 лет, а у мужчин 80. Почти все погибшие имели до заражения какие-либо хронические заболевания.

Вылечились от коронавирусной инфекции 75 жителей страны.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.

Президент Республики Марселу Ребелу ди Соза считает, что Португалия сталкивается с самой большой проблемой за последние 45 лет и сейчас выигран только “первый бой” против COVID-19, начинается вторая стадия эпидемии, апрель будет иметь для борьбы против коронавируса решающее значение.